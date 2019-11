Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ Lontano dai riflettori: e quelle nozze…

Luciano Teodori, marito di Gigliola Cinquetti (che questo pomeriggio sarà ospite di Mara Venier nel salotto di “Domenica In” a partire dalle ore 14) è oramai da circa quarant’anni una presenza fissa e allo stesso tempo molto discreta nella vita dell’artista e attrice veronese tanto che praticamente non ha mai concesso interviste o si è concesso ospitare al fianco della più nota consorte, pur frequentando a suo modo l’ambito dei media dato che ha esercitato la professione di giornalista e ha pure trasmesso la sua passione a Giovanni, uno dei due figli avuti dalla sua storica compagna. Nato a Tivoli nel 1950 di lui si sa che ha cominciato lavorando come reporter e che nel suo curriculum risultano diverse collaborazioni ma è inevitabile che i riflettori su Teodori si siano accesi dopo il matrimonio con la Cinquetti, evento che peraltro fu celebrato dai due in gran segreto e di cui si è venuto a sapere solamente in un secondo momento: episodio che, vista la ritrosia del giornalista ad apparire in video e anche al fatto che su di lui ci sono davvero poche informazioni, è stato invece rievocato dalla cantante spiegandone per bene i motivi e collegando il lieto evento alla popolarità che lei aveva allora.

LUCIANO TEODORI, MARITO DI GIGLIOLA CINQUETTI

Tuttavia proprio dopo le nozze la coppia formata da Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti ha deciso di spegnere quei famosi riflettori di cui sopra dato che a seguito delle nozze la cantante veronese decise di lasciare le scende per dedicarsi unicamente alla famiglia e a Costantino e Giovanni, i figli avuti dal giornalista: nati rispettivamente nel 1980 e nel 1984, Giovanni e Costantino sono diventati più famosi di papà Luciano per via della partecipazione a Pechino Express 2 nel ruolo dei “figli di”. Ed è proprio al primogenito che Teodori ha trasmesso la sua antica passione visto che questi si è laureato proprio in Giornalismo prima di intraprendere un altro percorso professionale. Dei primi anni di vita famigliare di Teodori con la Cinquetti si sa poco ma quello che è certo è che stato proprio il marito qualche tempo dopo a invitarla a tornare sulle scene e negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé l’evento che proprio il compagno ha realizzato nel 2013, un live dal titolo “Tuffo al cuore” presso il Teatro Nuovo di Verona dove, con la direzione del Maestro Valter Sivilotti (che per l’occasione ha curato pure gli arrangiamenti) e con la presenza dell’Accademia musicale Naonis la Cinquetti è tornata ad esibirsi.

LUCIANO TEODORI, LA RISERVATEZZA E QUELLE NOZZE SEGRETE…

Del matrimonio di Gigliola Cinquetti con Luciano Teodori è curioso, come accennato, soprattutto l’episodio legato alle nozze e che testimonia di come la stessa artista, al pari del compagno, in una determinata fase della sua vita abbia preferito tenere lontani i media e il gossip dalla sua vita privata. La cantante si è sposata infatti a 28 anni, verso la fine degli Anni Settanta in un periodo in cui la sua popolarità era ancora alle stelle la diretta interessata decise di optare per una cerimonia in gran segreto tanto che solamente tempo dopo si scoprirà che lei e il giornalista erano saliti all’altare assieme. A tal proposito la Cinquetti ha spiegato che per lei non si è trattato di nulla di strano perché oramai, causa paparazzi, spesso doveva ricorrere alla riservatezza per vivere la propria vita privata: ecco perché di quel giorno non restano fotografie e i due novelli sposi non tennero nemmeno il consueto ricevimento, un modo “per preservare tutto per noi” quel momento ha detto in seguito la moglie di Teodori peraltro senza mostrare alcun rammarico per la scelta fatta.



