Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ Matrimonio “riservato” lontano dal gossip

Luciano Teodori è da oltre 40 anni il marito della celebre cantante e conduttrice Gigliola Cinquetti. Nonostante la grande popolarità che dal 1964 in poi travolse la moglie, Teodori è sempre rimasto nell’ombra, ben lontano dal gossip, concedendo sempre delle dosatissime interviste televisive, di qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Le nozze tra i due si sono celebrate nel 1979 ma proprio in merito al loro matrimonio di recente è stato svelato un piccolo retroscena inedito. Per molto tempo, infatti, questo bellissimo evento fu tenuto segreto.

Gigliola Cinquetti/ “Record tornare a Sanremo dopo tanti anni, palco che ti esalta!”

A svelarlo era stata proprio la cantante la quale aveva spiegato: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento”. Un modo di vedere decisamente lontano da quello delle principali celebrità del momento. Al loro matrimonio, dunque, presero parte solo pochissimi invitati tra amici e parenti stretti. Questo “dettaglio” della loro vita di coppia mise la stessa Cinquetti spesso in difficoltà, negli anni seguenti alle nozze, soprattutto quando si ritrovava a raccontarlo agli amici ignari di tutto.

Gigliola Cinquetti/ Voce perfetta e grande emozione per il suo ritorno all'Ariston

LUCIANO TEODORI È IL MARITO DELLA CANTANTE GIGLIOLA CINQUETTI

Da Luciano Teodori, di professione giornalista, Gigliola Cinquetti ha avuto due figli, Giovanni e Costantino. Il primogenito ha seguito in qualche modo le orme del padre diventando un famoso storico, giornalista e autore televisivo, mentre il figlio minore è oggi un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Inizialmente anche Gigliola si avvicinò al mondo del giornalismo realizzando servizi per Rai e l’allora Fininvest. Dopo la nascita dei due figli la cantante si allontanò dalle scena ma fu proprio ad opera del marito Luciano se poi intraprese la strada della televisione. L’uomo ideò per lei un concerto dal titolo “Tuffo al cuore”. Oggi la coppia vive serenamente a Roma e proprio in occasione di una loro rara ospitata insieme Teodori rivelò di aver sposato anche una bravissima cuoca, complimentandosi per i successi culinari della moglie: “Gigliola fa delle ottime frittate con cipolla e zucchine”, aveva detto.

LEGGI ANCHE:

Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori/ "Dicevano che tra noi era solo ses*o..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA