Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ “Un uomo completamente libero”

Luciano Teodori è il marito di Gigliola Cinquetti. Il giornalista e la cantante stanno insieme da più di quarant’anni. Qualche mese fa, ospiti nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, hanno raccontato come è iniziata la loro storia d’amore. Gigliola e Luciano si sono conosciuti per caso sull’Isola di Ponza, dove erano entrambi in vacanza: lui in tenda con gli amici romani dell’università, lei in una casa di pescatori con alcuni amici di Verona.

Gigliola Cinquetti/ "Eurovision? Bravi Maneskin, nel 2022 vorrei essere ospite"

Luciano, che era solito svegliare tutti tuffandosi in mare da un’altezza di 25 metri urlando “Patroclo”, ha ricordato anche che la cantante faceva un’ottima frittata alle zucchine e cipolle. Il destino ha poi voluto farli incontrare casualmente per altre due volte: “Finché poi alla terza non ci siamo più lasciati un secondo. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati, perché abbiamo capito che non riuscivamo più a staccarci”, ha raccontato la Cinquetti.

GIGLIOLA CINQUETTI/ "Ho scelto di essere ragazza per sempre. Sanremo? Che emozione!"

Luciano Teodori: da più di 40 anni al fianco di Gigliola Cinquetti

Nonostante le loro differenze caratteriali e culturali, Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti non si sono più lasciati. La cantante ha rivelato cosa l’ha colpita del marito, oggi professore di geopolitica all’Università la Sapienza: “Quando l’ho conosciuto mi sono subito allineata al suo anticonformismo, al suo essere completamente un uomo libero”.

Teodori, invece, è rimasto colpito dalla grazia di Gigliola: “Per me la grazia vuole dire intelligenza, attenzione, cultura, anticonformismo e soprattutto ironia, non prendersi mai troppo sul serio”. Il loro matrimonio è stato celebrato in gran segreto, mettendo amici e parenti davanti al fatto compiuto: “Dopo le nostre nozze a sorpresa ci fu un gran spettegolare. Un’amica di mia madre diceva che non sarebbe durata perché tra noi c’era solo una grande attrazione fisica… forse è per questo che dura!”, ha scherzato la cantante. Luciano e Gigliola Cinquetti hanno avuto due figli, Giovanni e Costantino.

Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ Matrimonio “riservato” lontano dal gossip

© RIPRODUZIONE RISERVATA