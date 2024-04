Luciano Virgilio, chi è l’ex marito di Paola Gassman/ Un matrimonio breve e la nascita della figlia Simona

Luciano Virgilio e Paola Gassman: il matrimonio e la nascita della figlia Simona

Cinema, teatro e televisione in lutto per la morte di Paola Gassman all’età di 78 anni: era figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci e sorellastra di Vittoria, Alessandro e Jacopo Gassman. L’attrice ha dedicato tutta la sua vita alla recitazione e, oltre alla carriera, ha vissuto due importanti storie d’amore coronate dalla nascita di due figli. Dall’attuale compagno Ugo Pagliai, con il quale non si è mai sposata, è nato il secondo figlio Tommaso. Ma, prima della lunga relazione con l’attore, è stata per breve tempo sposata con l’ex marito Luciano Virgilio.

Conosciuto all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” nel 1966, esattamente come avevano fatto vent’anni prima i suoi genitori, Paola Gassman sposò Luciano Virgilio. Il loro matrimonio durò tuttavia soltanto 6 mesi e, dal loro amore, nacque la prima figlia della compianta attrice: Simona Virgilio. “Eravamo troppo giovani, abbiamo un’amicizia stupenda, un affetto enorme e una figlia in comune. Ma è andata meglio la seconda volta“, aveva raccontato la Gassman a Oggi è un altro giorno nell’ottobre 2020, in riferimento al breve matrimonio con l’ex marito.

Ma chi è Luciano Virgilio, ex marito di Paola Gassman? Classe 1943, originario di Udine, anche lui è un celebre attore italiano che ha spaziato tra cinema, televisione e teatro. Si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” nel 1966 e, nello stesso anno, ha debuttato nella compagnia Fortunato-Fantoni-Brignone, per la regia di Luca Ronconi. Lungo la sua carriera ha recitato per numerosi registi teatrali italiani in numerose opere di autori greci e latini, ma anche classici e contemporanei.

In tv è stato selezionato nel cast di numerose opere in prosa e sceneggiati, come Le cinque giornate di Milano e Anna Karenina, ma anche in alcuni episodi di celebri serie, come Don Matteo. Al cinema, invece gli fu affidato il ruolo di Alfredo nella pellicola La grande bellezza diretta da Paolo Sorrentino. Per quanto riguarda la vita privata, dopo il breve matrimonio con Paola Gassman si è sposato nel 2010 con l’attrice Anna Maria Guarnieri, dopo diversi anni di convivenza.











