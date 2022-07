Lucida ossessione/ Su Rai 3 il film per la tv con Ignacyo Matyn

Lucida ossessione, film di Rai 3 diretto da Dylan Vox

Lucida ossessione va in onda su Rai 3 oggi, sabato 30 luglio, a partire dalle 21.20. Si tratta di un film thriller il cui titolo originale è My nightmare landlord. La pellicola è di nazionalità americana ed è uscita nel 2020.

La regia è di Dylan Vox, in quattro anni di carriera ha diretto quattro film tra cui: Apocalypse Pompeii, Super cyclone, Terrore ad alta quota, Battle of Los Angeles. La protagonista principale è Caroline Harris che interpreta il suolo di Lidia. Il protagonista maschile è Ignacyo Matyn, il suo debutto è arrivato nel 2014 dove ha partecipato a un lungometraggio dal titolo The Grievance Group. Ha recitato in ruoli secondari in diverse serie televisive come Fovever e Law & Order. La popolarità l’ha raggiunta nel 2020 recitando in Lucida ossessione. Nel 2021 è stato scelto come attore principale nella serie televisiva NTD dove interpreta un ufficiale di polizia.

Lucida ossessione, la trama del film

Passiamo alla trama di Lucida ossessione. Lydia conduce una vita tranquilla, da molti anni è legata sentimentalmente con un ragazzo che non le dà più le attenzioni che lei vorrebbe ricevere. Un giorno decide di mettere fine alla loro storia e di trovarsi un nuovo alloggio dove ricominciare tutto d’accapo. Dopo molte ricerche riesce finalmente a trovare il posto che soddisfa pienamente le sue esigenze.

L’appartamento è all’interno di un bel palazzo gestito da un giovane di nome Drew. Il ragazzo si presenta bene, è educato e disponibile. Linda presa dalla foga decide di trasferirsi nel nuovo appartamento. Il giovane nonostante abbia un atteggiamento cordiale nei confronti di Lidia, si muove con fare sospetto.

All’inizio comincia ad osservarla e a spiare ogni suo movimento, poi con il passare del tempo il suo atteggiamento diventa ossessivo e inizia a perseguitarla, fino a quando l’uomo rifiutato dalla donna, la lega e la imbavaglia con l’intenzione di ucciderla.

