Lucien Morisse ex marito Dalida/ Un amore che lo ha consumato

Lucien Morisse è stato il marito di Dalida, la cantante francese protagonista della monografia di Techetecheté in onda questa sera. Discografico parigino della RTF, Lucien Morisse fu portato nell’ambiente musicale da Pierre Sabbagh, che gli affidò nel 1950, quando Morisse aveva 21 anni la colonna sonora del telegiornale in Francia, che veniva eseguita in diretta. E’ stato artefice del successo straordinario della Radio Europe N.1, che rivoluzionò concetti della musica internazionale portando idee come le playlist che vennero adottate anche negli Stati Uniti: ripetere in maniera strategica un successo per farlo entrare nei cuori e nella mente della gente.

RICHARD CHANFRAY E DALIDA/ Il playboy "santone" che stregò la cantante

Un mito in Francia anche se si dice fu lui a rifiutare quello che divenne poi il mito del rock francese, Johnny Hallyday, di cui avrebbe addirittura distrutto i dischi ascoltati in prova: una storia raccontata spesso in terra transalpina, visto che Morisse era conosciuto per non sbagliare praticamente mai un colpo nella scoperta di nuovi artisti.

DALIDA/ Com'è morta? Una vita di tragedie e passioni (Techetecheté)

LUCIEN MORISSE, L’AMORE NON CORRISPOSTO PER DALIDA

La vita di Lucien Morisse è stata però segnata e a tratti letteralmente consumata dall’amore per Dalida, un amore nato nel 1956, con la cantante francese giovanissima e alle prime armi nel mondo del cinema e della musica, culminato con il matrimonio del 1961. Gli sposi però non erano felici e nonostante la grande passione, mai nascosta, di Morisse per Dalida, l’unione durò solo pochi mesi e Morisse assistette da ex marito alla storia d’amore di Dalida con Luigi Tenco e alle vicende del 1967, con il suicidio di lui e il tentato suicidio di lei. Un tragico destino che nel 1970 ha riguardato anche Morisse: il discografico si è suicidato con un colpo di pistola alla testa, con l’amore non più corrisposto da parte di Dalida che ne aveva piegato lo spirito, secondo coloro che lo conoscevano bene. Un evento che contribuì a provare la cantante, che aveva già vissuto anni difficilissimi dopo la morte di Tenco e vide sparire nello stesso modo quello che restava per lei un punto di riferimento.

LEGGI ANCHE:

Bruno Gigliotti, alias Orlando, fratello Dalida/ "Aveva tutto, Iolanda era sola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA