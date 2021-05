Lucifer 5B/ Anticipazioni 28 maggio: Tom Ellis torna su Netflix al cospetto di Dio

Lucifer 5B, anticipazioni episodio 28 maggio su Netflix

Ed eccolo qua. In tutto il suo splendore Tom Ellis torna a vestire i panni del ‘malefico’ Lucifer per la seconda parte della quinta stagione che, vogliamo subito rassicurarvi, non sarà l’ultima. Tutto riprenderà proprio lì dove avevamo lasciato con Dio (Dennis Haysbert gli presta il volto) sulle scale della centrale della Polizia mentre il tempo si è fermato e solo i suoi figli possono reagire alla sua visita. Il primo a dire la sua è Amenadile (D.B. Woodside) che sembra pronto a scusarsi per quanto è successo e per aver lasciato il suo posto e poi, addirittura, gli presenta il suo bambino e la madre di quest’ultimo, la nostra amata dottoressa Linda. Non c’è bisogno di dire che Michael farà quello che gli riesce meglio, fingere di essere una vittima mostrando la cicatrice sul volto, e, infine, Lucifer pronto ad andare via. Inizia qui quella che possiamo definire una vera e propria saga familiare che si completa con l’arrivo di Dio sulla terra permettendo così ai fan della serie Netflix di esplorare il rapporto di Dio con i suoi figli.

Don Matteo 13, riprese al via: Raoul Bova al posto di Terence Hill?/ La verità è...

Tom Ellis/Lucifer al cospetto di Dio

In Lucifer 5B non troveremo i noti personaggi della serie ma anche anche new entry pronte a movimentare il rapporto “angelico” tra Dio e i suoi figli ma anche quello tra il protagonista e la sua amata Chloe. Tra i nuovi personaggi ci saranno Rob Benedict nei panni di un mercenario nel mirino di Chloe; Scott Porter in quelli del detective Carol Corbett legata al passato di Dan; il ritorno di Inbar Lavi nel ruolo di Eve. Non mancheranno i soliti misteriosi omicidi che da sempre tengono insieme Lucifer e Chloe lontano dai loro drammi d’amore e, grande novità, è atteso anche l’episodio musical in cui vedremo e sentiremo Lucifer, Chloé e Amanediel sulle note di Another One Bites The Dust dei Queen, No Scubs delle TLC e Every Breath You Take dei Police. In palio in questa seconda metà di stagione c’è il Regno dei Cieli, chi otterrà la poltrona di Dio adesso e a quale prezzo?

LEGGI ANCHE:

BUONGIORNO MAMMA/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Maurizia è viva!Buongiorno mamma 2 si farà?/ Anticipazioni, Francesconi "I presupposti ci sono!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA