Lucilla Agosti/ “Nel mio primo libro c’è tutta me stessa: è il mio quarto bambino”

Conduttrice di radio e tv e attrice, Lucilla Agosti racconterà oggi i suoi mille volti ospite della trasmissione di Canale 5 Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Classe 1978, a 42 anni la Agosti ha già vissuto diverse vite e sarà pronta a raccontarle quest’oggi ai telespettatori del programma. Una di queste inizia dieci anni fa, con la nascita della prima figlia, Cleo. Dopo di lei sono arrivati Diego, che oggi ha 7 anni e Alma, di 3 anni, nati dalla relazione con il compagno Andrea Romiti. Tanti anche i suoi progetti professionali messi a segno nel corso della sua lunga carriera che l’ha consacrata ad essere una artista poliedrica. Oltre al ruolo di conduttrice ed attrice, infatti, di recente si è aggiunto anche quello di scrittrice.

Lo scorso 23 marzo Lucilla Agosti ha visto l’attesa pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Se esplodi fallo piano” in cui narra una crisi di coppia. La protagonista è Carla, moglie di Filippo e mamma di due figli, chiamata ad un certo punto a prendere in mano la sua vita ed i suoi desideri e a ricomporre i pezzi della sfera familiare che rischia di andare letteralmente in frantumi. “Lo so, sono straordinariamente grosse ma voi, vi prego, concentratevi sul libro”, aveva scherzato in un post Instagram in cui la Agosti era immortalata su un prato, con il suo libro in mano, riferendosi tuttavia al seno in vista (seppur coperto da un maglione). “C’è tutta me stessa”, aveva aggiunto in un precedente post Instagram in cui annunciava l’imminente uscita del libro.

LUCILLA AGOSTI ED IL SUO PRIMO LIBRO: “IL MIO QUARTO BAMBINO”

Lucilla Agosti sempre di recente aveva presentato il suo primo romanzo in un video su Instagram, raccontando con orgoglio: “Sono felicissima e sono emozionata, perché è la prima volta che scrivo qualcosa di così intimo, che condivido con tutti voi che siete il mio pubblico”, aveva detto, “è come se vi portaste a casa una parte di me”. Proprio il suo libro lo aveva definito ironicamente il suo “quarto bambino”. Con un discreto seguito social (110 mila follower su Instagram), Lucilla Agosti regala sprazzi di vita quotidiana, tra lezioni di yoga, scatti nella natura, vita familiare (in cui è incluso anche il suo adorato cane) ed ovviamente foto sexy per la gioia dei suoi follower. Tra gli ultimi pubblicati, in cui Lucilla ha sempre voluto mettere un pizzico di immancabile ironia, quello che la immortala seminuda in bagno, in uno scatto in bianco e nero: “Non metto mai foto in bianco e nero. Questa però era bella così. Un po’ cupa. Un po’ solitaria. Un po’ foto d’autore, invece è un autoscatto nel cesso”, scriveva.

