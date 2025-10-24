L'inviata de La vita in diretta, la giornalista Rai Lucilla Masucci, è stata aggredita da Ruben Andreoli durante il processo a suo carico

Lucilla Masucci, storica giornalista Rai e inviata de La vita in diretta, è stata nuovamente aggredita. Era presente ieri in aula per il processo ai danni di Ruben Andreoli, il 48enne di Sirmione arrestato per aver ammazzato la madre, quando appunto lo stesso imputato le ha preso il cellulare, scagliandolo lontano. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere della stessa La vita in diretta e si vede chiaramente l’ex magazziniere bresciano mentre entra nell’aula del tribunale di Brescia, si avvicina appunto a Lucilla Masucci, che nel frattempo lo stava riprendendo con il suo smartphone, per poi lanciarlo lontano con rabbia.

Ruben Andreoli si allontana per poi tornare indietro, quasi a voler avvicinarsi all’inviata del talk di Rai Uno, ma fortunatamente tre agenti della penitenziaria lo hanno bloccato e riportato alla calma. «Quando lo richiamano per la sentenza ho il cellulare – ha raccontato Lucilla Masucci in diretta televisiva, parlando con Alberto Matano – io lo sto riprendendo, lui sa che possiamo riprenderlo perché l’abbiamo chiesto alla corte, ha chiesto di essere blurato e lo abbiamo blurato».

LUCILLA MASUCCI AGGREDITA: COSA E’ SUCCESSSO

Quindi ha proseguito: «Lui lo sa, ma cammina verso di me, prende il cellulare e lo scaraventa via senza nessun motivo: una rabbia inesplosa e compressa». Lucilla Masucci ha ricordato che: «Lui si sta giocando tutto il futuro, quella pressione me la scaraventa addosso e finisce nel mio cellulare, che finisce a terra. Quello è Ruben, è la sua rabbia, la ragione per cui gli hanno dato 24 anni e non l’ergastolo».

La giornalista lo descrive così: «Lo sguardo vuoto. Io volevo avvicinarmi, visto che era un momento importante per lui – eravamo qui dalla mattina – ma mi guardava vuoto. Ho avuto la sensazione che lui fosse un uomo perso, un uomo altrove. E anche quando gli hanno chiesto “perché hai massacrato tua mamma?”, dopo due anni non ha saputo rispondere”.



LUCILLA MASUCCI AGGREDITA: LA CONDANNA A RUBEN ANDREOLI

E ancora: “Quello che però sanno i giudici che l’hanno giudicato è che non l’ha uccisa per motivi futili, nonostante lui dica che avevano litigato per un weekend. C’era un sommerso enorme, quel rancore covato per tutto il tempo che è esploso su sua madre, ed è finito così: in quel momento lui esprime il dolore accumulato per 45 anni».

Come già detto sopra, alla fine Ruben Andreoli è stato condannato a 24 anni per aver ammazzato sua madre il 15 settembre 2023. Il pm voleva l’ergastolo, ma la Corte è stata ben più clemente, alla luce anche del forte pentimento espresso ieri dallo stesso imputato. Ruben Andreoli ha spiegato di aver accumulato tanti dispiaceri negli anni, come ad esempio la morte del padre, ma anche la perdita del bimbo da parte di sua moglie: un accumularsi di tensioni, rabbia e delusioni che poi sono esplose proprio contro la madre. «Vi chiedo solo pietà e una pena giusta» – ha detto, rivolgendosi ai giudici della Corte, che alla fine hanno di fatto accolto la sua richiesta.