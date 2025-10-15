Lucilla Masucci, inviata Vita in diretta aggredita: cosa è accaduto? Stava registrando un servizio a Reggio Calabria quando è stata ferita

L’inviata de La vita in diretta, Lucilla Masucci, storica giornalista della TV pubblica, è stata aggredita ieri mentre stava realizzando un servizio in quel di Reggio Calabria. Era alla ricerca del fidanzato della 25enne che avrebbe partorito due neonati in casa per poi nasconderli nell’armadio, ma la ricerca è finita in malo modo: la giornalista Lucilla Masucci è stata infatti insultata, minacciata ed è stata anche colpita con un vaso lanciato da un balcone.

L’inviata de La vita in diretta, una volta partito il collegamento con Reggio Calabria, ha mostrato i segni sulla mano e soprattutto sul braccio, ferite causate dal fatto che la giornalista si è coperta il volto appunto con l’arto, per ripararsi dal vaso. “Se non mi avessero ferita probabilmente non avrei denunciato – ha spiegato durante il collegamento in diretta televisiva – perché a volte accade che noi giornalisti non siamo graditi, ma hanno proprio mirato, volevano colpirmi in testa”.

E ancora: “Io mi sono rivolta verso l’alto per capire, il mio operatore ha ricevuto due sedie, prima una sedia poi un’altra, poi un vaso pieno di terra, e mi hanno gettato un altro vaso che ho parato con un braccio. Io avrei potuto perdere la vita per un attimo, un ragazzo da poco maggiorenne stava per essere condannato all’ergastolo”, ha aggiunto, riferendosi al suo aggressore.

LUCILLA MASUCCI AGGREDITA E FERITA: “STAVAMO CERCANDO IL FIDANZATO…”

Poi ha precisato: “Stavamo cercando il fidanzato, il papà dei bambini, per capire cosa fosse successo, però non vive più qui. Siamo a Reggio Calabria, ma potremmo essere ovunque, perché abbiamo ricevuto il calore di tante persone”. Poi ha mostrato la denuncia alle telecamere: “Io ho qui la denuncia, queste cose si denunciano, queste cose si denunciano, la vita vale ed era importante denunciare, noi eravamo qui solo per capire”.

In studio il conduttore Alberto Matano ha commentato: “Noi siamo interdetti, i nostri inviati fanno un lavoro prezioso e a volte sono anche decisivi nelle indagini. Quello che abbiamo visto mi tocca profondamente, mai vorrei vedere ciò che stiamo raccontando. Mi fa ancora più male perché siamo nella mia terra; il punto è che queste cose non devono accadere. Mi fa pensare che il valore della vita umana è pari a zero”.



LUCILLA MASUCCI AGGREDITA E FERITA: IL COMMENTO DELLA BRUZZONE

Così invece Roberta Bruzzone, criminologa presente in studio: “Quello che è successo è gravissimo e mi auguro che vi siano a breve misure adeguate all’indirizzo di questa persona. Un soggetto che lancia dei vasi mi auguro che non resti in casa: serve una pena afflittiva che serva a questo ragazzo per insegnargli a stare al mondo”.

Una vicenda ovviamente da condannare senza se e senza ma, anche perché la giornalista voleva solo fare domande per cercare di fare chiarezza su una vicenda, quella della 25enne di Reggio Calabria, che ha scioccato l’opinione pubblica: perché lo ha fatto? Nessuno, fino ad ora, ha fornito una risposta.