Lucinda Riley, morta la celebre scrittrice de ‘Le sette sorelle’/ Aveva solo 55 anni

Gravissimo lutto nel mondo della letteratura: a soli 55 anni è morta Lucinda Riley, celebre scrittrice di romanzi rosa originaria dell’Irlanda del Nord. Prima di “congedarsi”, la bionda scrittrice e autrice ha voluto scrivere un messaggio rivolto ai suoi svariati fan e lettori in tutto il mondo, poi svelato dai famigliari della stessa: “Nel dolore e nella gioia del viaggio, ho imparato la lezione più importante che la vita possa offrire, e ne sono contenta. Il momento è tutto ciò che abbiamo“. Quindi la nota prosegue con le parole degli stessi famigliari: “È con grande dispiacere che siamo a comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina circondata dalla sua famiglia che era per lei così importante”.

Paola Pigni è morta/ Ex atleta colta da malore a 75 anni, vinse bronzo a Monaco '72

“Ci rendiamo conto – aggiungono – che questo sarà un terribile shock per molte persone, che non erano al corrente che Lucinda negli ultimi quattro stava combattendo contro il cancro. Lucinda ha toccato le vite di tutti coloro che ha incontrato e di chi ha letto le pagine delle sue storie. Ha profuso amore e gentilezza in tutto quello che ha fatto, e continuerà a ispirarci per sempre. Ma, soprattutto, Lucinda amava la vita, e ha vissuto ogni momento al massimo”. Nata nel 1966 a Lisburn, aveva iniziato a lavorare come attrice al cinema, in televisione e al teatro, poi a 24 anni era sbocciata la grande passione, la scrittura.

Monsignor Jacques Hindo è morto/ Difese cristiani e siriani anche di fronte all'Isis

LUCINDA RILEY MORTA A 55 ANNI: LO STRAORDINARIO SUCCESSO DE LE SETTE SORELLE

Fu l’inizio di una carriera luminosa visto che i suoi romanzi sono stati tradotti in 37 diverse lingue e in tutto il mondo ha venduto più di tre milioni di copie. Fra i suoi scritti più famosi in Italia, in particolare “Le sette sorelle”, pubblicato da Giunti Editore, una serie che è poi divenuta un fenomeno globale come ricorda anche il quotidiano Il Giorno.

L’ultimo capitolo di questa amata saga “La sorella perduta”, è uscito da poco nel nostro Paese e si trova al momento nella top ten dei libri più venduti, capace di essere acquistato in 40.000 copie in meno di una settimana. Un successo enorme come confermato anche dal fatto che a breve ne deriverà una serie tv già in fase di sviluppo. Lucinda Riley ha ricevuto il premio Bancarella in Italia nel 2016, proprio per “Le sette sorelle”, mentre in Germania è stata omaggiata con il The Lovely Books. Amava infine ricordare con estrema gioia il raggiungimento del primo posto nella classifica dei libri più letti del Sunday Times.

COM'È MORTO MICHELE MERLO, EX AMICI?/ Leucemia, indagini in corso "La famiglia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA