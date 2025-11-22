Lucio Ardenzi è l'ex marito di Ornella Vanoni: in diverse interviste la cantante ridimensionò la storia d'amore col padre del figlio

Ornella Vanoni e l’amore mai sbocciato per l’unico marito Lucio Ardenzi: la sorprendente confessione

Ornella Vanoni non ha mai fatto mistero di aver avuto quattro grandi amori nella sua vita, ma tra questi non menziona l’unico marito Lucio Ardenzi. Questo perché la cantante, rimasta sposata per dodici anni con il padre di suoi figlio Cristiano, decise di compiere il grande passo del matrimonio senza la necessaria consapevolezza. “Pensavo che prima o poi ci si doveva sposare…”, aveva raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe della sua vita privata e sentimentale.

Cristiano Ardenzi, chi è il figlio di Ornella Vanoni e in che rapporti erano/ "Credeva preferissi il lavoro"

La cantante e il compagno Lucio Ardenzi rimasero insieme per dodici anni, dal 1960 al 1972, mettendo al mondo anche il figlio Cristiano. Con quest’ultimo, la cantante non è mai riuscita ad avere un rapporto idilliaco, a causa anche delle tensioni e delle incomprensioni del passato, legate alla vita molto impegnata di Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni, com'è morta e malattia/ Malore fatale per la cantante: addio a gigante della musica italiana

Ornella Vanoni e la storia con l’ex marito Lucio Ardenzi, la malattia che si portò via il padre di suoi figlio Cristiano

Tornando all’ex marito Lucio Ardenzi, ricordiamo che è stato un brillante cantante, attore, regista e imprenditore italiano. E’ venuto a mancare diversi anni fa, nel 2002, all’età di settantanove anni in seguito ad una malattia che non gli lasciò scampo. Benché Ornella Vanoni non lo avesse mai annoverato tra i suoi più grandi amori, dopo il decesso gli dedicò parole e pensieri commoventi tra le pagine del Corriere della Sera, per omaggiare la sua memoria e celebrare il percorso fatto insieme.

Ornella Vanoni, chi è: 55 milioni di dischi venduti nella sua carriera/ "Non ho studiato, a scuola..."

“Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita”, aveva detto la mitica Ornella Vanoni probabilmente prima di un grande concerto a cui decise di partecipare regolarmente nonostante il lutto.