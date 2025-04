Lucio Ardenzi è stato il marito della cantante Ornella Vanoni, donna che sarà protagonista domenica 20 Aprile 2025 nel programma L’Appuntamento con Ornella Vanoni, in onda durante Che Tempo che Fa. La storia tra Lucio e Ornella è stata piuttosto particolare e negli anni Ornella ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vita e sulla loro storia.

Lucio Ardenzi nasce a Roma il 14 Agosto 1922 ed ha avuto una carriera poliglotta, occupandosi di varie tematiche e sempre con un grande successo. Negli anni Quaranta l’uomo – allora ragazzo – si fece notare con la canzone Ombretta ma successivamente divenne un impresario teatrale e talent scout del mondo dello spettacolo, occupandosi dell’arte in un altro modo.

La sua storia con Ornella Vanoni fu particolare, i due si sposarono nel 1960 e due anni più tardi nacque il loro unico figlio, Cristiano Ardenzi, che ora ha 63 anni e ha reso la Vanoni nonna di due nipoti, Matteo e Camilla. Dopo diversi tira e molla la storia tra Lucio e Ornella Vanoni terminò definitivamente nel 1965 con Ornella che non aveva mai dimenticato un amore del passato come Gino Paoli.

Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni: era vero amore? La cantante fa chiarezza

Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni si sposano a Pavia il 6 Giugno 1960 e in quel periodo la cantante pensava ancora a Gino Paoli. In interviste passate Ornella ha svelato di non aver mai amato realmente Lucio e stava con lui più per il bisogno di doversi sposare. La donna raccontò: “Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità e sarei stata più leale verso Lucio”.

Alla fine le cose non sono andate cosi ed i due hanno chiuso il loro rapporto qualche anno dopo. Nel 1969 Lucio si è poi risposato con Erina Torelli e dal loro matrimonio nacque invece Francesca, donna che ha affiancato il padre nella conduzione della società teatrale Plexus.it. Oltre a essere un grande artista Lucio Ardenzi è stato molto importante a livello nazionale e prima della morte fu nominato anche presidente dell’Ente Teatrale Italiano.

Lucio Ardenzi è morto a Roma il 2 Luglio 2002, all’età di 80 anni e presso un Ospedale di Roma. Non si conoscono molti dettagli sulla sua morte, ma Lucio è morto dopo una breve malattia e a causa di alcune complicanze dal punto di vista epatico. Ornella Vanoni ha dichiarato di non amarlo ma ha spesso elogiato l’uomo e lo ha ringraziato per aver contribuito alla nascita di Cristiano.