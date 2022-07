Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni/ Cinque anni d’amore

LUCIO ARDENZI: UNO DEGLI AMORI PIÙ GRANDI

Ornella Vanoni ha avuto molti amori nel corso della sua vita, ma uno dei più importanti fu Lucio Ardenzi. Il cantante, attore e regista occupa un posto importante nel cuore dell’amata artista, una storia durata cinque anni e che ha permesso la nascita di Cristiano.

Il matrimonio tra Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni fu celebrato nel 1960. La relazione tra i due artisti terminò nel 1965, mentre nel 1962 nacque Cristiano. Un rapporto intenso, passionale, arrivato in un momento complicato della vita della Vanoni, come da lei stessa raccontato in diverse interviste. Emblematico l’omaggio riservato alla sua morte. Il giorno successivo alla sua dipartita, la cantante si esibì in concerto e disse: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: "Dura avere una mamma di successo"

CHI È LUCIO ARDENZI, EX MARITO ORNELLA VANONI

Nato il 14 agosto 1922 a Roma, Lucio Ardenzi è stato un artista a tutto tondo. Il boom arrivò negli anni Quaranta, con la presentazione della canzone “Ombretta” all’Eiar, accompagnato dall’Orchestra Angelini. Dopo la Seconda guerra mondiale, divenne impresario teatrale e talent scout, scovando artisti del calibro di Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Paolo Stoppa e Rina Morelli. Numerosi i lavori di spessore a livbello teatrale, ricordiamo tra gli altri: La figlia di Jorio, Requiem per una monaca, I sequestratori di Alctona, Beatrice Cenci, Il seduttore e Il sindaco del rione Sanità. Attivo anche a livello musicale, la sua discografia comprende: Alida, Ho rubato una stella, Non so chi è, Ombretta. Ornella Vanoni non fu l’unico amore di Lucio Ardenzi. Dopo il matrimonio con l’artista, si risposò qualche anno dopo con Erina Torelli. Dalla loro unione nacque Francesca. La secondogenita lo affiancò alla conduzione della società di produzione teatrale Plexus T. L’artista è morto il 2 luglio 2022 nella sua Roma.

Ornella Vanoni: l’amore per Giorgio Strehler e Gino Paoli/ "Ero gelosissima ma…"

LEGGI ANCHE:

Ornella Vanoni e la depressione/ "L'ho avuta tre volte e continuo ancora a curarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA