Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni: chi era il cantante e impresario teatrale che la cantante ha sposato nel 1960

Chi era Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni: le sue uniche nozze

Tante storie d’amore nella vita di Ornella Vanoni, che ha sposato però solamente un uomo, Lucio Ardenzi, attore e non soltanto. Attivo nel mondo del cinema e in generale dello spettacolo, l’ex marito di Ornella Vanoni è stato l’unico uomo che abbia sposato anche se non è stato lui l’amore più importante della sua vita. Ornella, infatti, prima di sposarlo aveva vissuto una relazione di qualche tempo con Gino Paoli, che ha poi continuato a frequentare anche dopo essersi legata a Lucio. Per questa ragione, più avanti, Ornella ha più volte dichiarato di non essere stata sincera con quell’uomo che ha sposato: “Avrei dovuto essere più onesta e non sposarlo”, ha raccontato. Ma così non è stato. E da quel rapporto, seppur breve e sicuramente non troppo felice, è nato il suo unico figlio, Cristiano.

Giorgio Strehler, la storia con Ornella Vanoni/ "Con lui sono nata io. Non sapevo cosa fosse l'amore"

Chi era Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni: fu un grande impresario teatrale

Lucio Ardenzi, nome d’arte di Lucio Minunni, era nato a Roma nel 1922, dunque 12 anni prima della moglie Ornella Vanoni. Attivo nel mondo della musica e del cinema, Lucio ha cominciato la sua carriera inizialmente come artista, pubblicando diverse canzoni, per poi specializzarsi in altro. Dopo la guerra è diventato infatti un impresario teatrale nonché talent scout, collaborando con tantissimi attori di grande successo, lanciati nel mondo dello spettacolo e del teatro. Ha ricoperto anche ruoli istituzionali: prima di morire, nel 2002, è stato infatti presidente dell’Ente teatrale italiano.

Come è morta Ornella Vanoni? Arresto cardiaco a 91 anni/ "Aveva chiesto un gelato e poi..."

La morte per Lucio è arrivata nel 2002, a quasi 80 anni: aveva da temp una malattia. Dopo il divorzio da Ornella Vanoni, dalla quale si è separato cinque anni dopo le nozze del 1960, Lucio ha avuto un’altra moglie, Erina Torelli, con la quale ebbe un’altra figlia, Francesca, che ha lavorato con lui.