Lucio Battisti, 21 anni fa la morte/ Nipote Lara “noi stravolti, non sapevamo nulla”

Sono trascorsi 21 anni dalla morte di Lucio Battisti, iconico rappresentante della musica italiana nonché tra i cantanti e musicisti che più di tutti hanno contribuito ad innovare il panorama musicale nostrano. L’artista scomparve a Milano il 9 settembre 1998 all’età di 55 anni anche se non è mai stata chiarita la causa della morte. Secondo il bollettino medico, nonostante le cure dei sanitari Battisti “è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall’esordio”. Voci mai confermate parlarono di un linfoma maligno che colpì il fegato dell’artista. I funerali si svolsero in forma riservatissima, alla presenza di appena 20 persone tra cui Mogol. Proprio i brani scritti con quest’ultimo continuano a restare nella memoria collettiva e molte frasi dei celebri testi cantanti da Battisti sono diventate vere e proprie citazioni entrate nel linguaggio comune come “lo scopriremo solo vivendo”, tratta dalla bellissima “Con il nastro rosa”. Nel corso della sua lunga e memorabile carriera, l’artista ha venduto oltre 25 milioni di dischi ed ancora oggi la sua musica continua ad essere tra la più ascoltata da intere generazioni.

LUCIO BATTISTI, A 21 ANNI DALLA MORTE

Poggio Bustone, piccolo comune in provincia di Rieti che diede i natali a Lucio Battisti, la mattina di 21 anni fa rimase sotto choc in seguito alla notizia della morte del grande artista. Ad annunciarlo fu proprio la tv ed oggi, oltre un ventennio dopo, è la nipote Lara Battisti, come riporta Il Messaggero nell’edizione online, a ricordare quei momenti drammatici: “Cademmo nello stravolgimento totale: perfino noi familiari più stretti sapevamo solo che era in ospedale, ma non sospettavamo nulla di tanto tragico”, dice. Sempre lontano dalla deriva del divismo, Battisti odiava la pubblicità ed i classici riti della comunicazione. Non è un caso se la sua ultima apparizione televisiva risale al 23 aprile 1972, molti anni prima della sua prematura ed inaspettata scomparsa. Battisti all’epoca fu il protagonista di Studio 10 dove si esibì sulle note (in playback) di “I giardini di marzo” per poi lanciarsi in un duetto con Mina, segnando uno dei momenti più alti della tv e della musica italiana. Dopo qualche anno, Battisti scelse si mettere definitivamente la parola fine agli incontri pubblici, interviste ed esibizioni, lasciando parlare, da allora, solo la sua musica.

