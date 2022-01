Lucio Battisti, come è morto?/ Il riserbo deciso dai familiari attorno alla causa

Canzoni come “Emozioni”, “Un’avventura”, “Dieci ragazze per me” e “La canzone del sole” sono entrate di diritto nella storia della musica e hanno contribuito a rendere Lucio Battisti uno dei cantanti più amati. Anche i giovani di oggi che non hanno potuto vivere appieno i momenti più importanti della sua carriera le conoscono benissimo e amano canticchiarle. La sua scomparsa è avvenuta ormai diversi anni fa, il 9 settembre 1998, ma ancora adesso sono in diversi ad avere dubbi su quali siano state le cause della sua morte, avvenuta quando aveva solo 55 anni.

Un'avventura: il film è la storia vera del duo Lucio Battisti-Mogol?/ Le canzoni filo conduttore della trama

L’uomo si trovava ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Milano, nel reparto di terapia intensiva, dove era arrivato a fine agosto. Su esplicita volontà della famiglia, però, non era stato diffuso alcun bollettino medico, scelta che aveva contribuito ad aumentare la curiosità dei suoi fan sull’accaduto.

Lucio Battisti, gli eredi in causa contro Mogol/ Il ruolo di moglie e figlio

Quali sono state le cause della morte di Lucio Battisti? I dubbi sono ancora tanti

La stampa nell’ultimo periodo di vita di Lucio Battisti aveva parlato di una malattia renale di cui soffriva da tempo, ma che si era poi aggravata. Questi problemi lo avevano costretto a sottoporsi a dialisi periodica, ma la situazione non era particolarmente migliorata. Alcuni dettagli erano poi emersi dal cappellano dell’ospedale milanese, che era stato chiamato per dargli l’estrema unzione. Secondo quanto raccontato dal sacerdote, il cantante aveva il viso scavato e occhi assenti. I medici, in accordo con i parenti, avevano poi deciso di non avere alcun accanimento terapeutico.

Perché Mogol e Battisti hanno litigato?/ "Questione di principi", poi l'era Panella..

Tra le ipotesi di cui si era parlato c’era quella di un tumore maligno al fegato, problema che avrebbe reso le sue condizioni renali ancora più complesse. Smentita, invece, l’ipotesi di un infarto. Su volontà della vedova, Grazia Letizia Veronese, era stato così diffuso solo un semplice comunicato: “Il paziente è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dal suo esordi“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA