Lucio Battisti e Subsonica, Perchè sono andati una sola volta a Sanremo?/ Il 14esimo posto di Lucio…

Lucio Battisti e Subsonica, una sola volta a Sanremo: perché?

Forse non tutti sanno che Lucio Battisti e i Subsonica sono accomunati dal fatto di aver preso parte al Festival di Sanremo una sola volta. Per quanto riguarda l’indimenticabile Lucio, ricordiamo che debuttò alla kermesse sanremese con la canzone Un’avventura, eseguita in abbinamento con Wilson Pickett. Fu la sua prima e unica volta in cui gareggiò al Festival (1969). Con il suo iconico foulard e la sua mitica capigliatura, interpretò con grande entusiasmo un pezzo che è diventata immortale. Le serate andarono bene, ma non benissimo. Nel senso che Lucio Battisti non riuscì ad andare oltre il quattordicesimo posto finale.

L’unica avventura dei Subsonica al festival di Sanremo

Da Lucio Battisti (che partecipò al Festival come autore con Non prego per te nel 1967 e La farfalla impazzita nel 1968) ai Subsonica. Per entrambi una sola esperienza da protagonista alla kermesse. Tutti i miei sbagli è la canzone con la quale il gruppo torinese dei Subsonica ha partecipato al Festival di Sanremo 2000, dove non riuscirono a superare l’undicesimo posto in classifica. La canzone è stato successivamente inserita nel rifacimento di Microchip emozionale, secondo album del gruppo uscito a fine anni novanta, assieme al lato B del singolo, Albe meccaniche.

