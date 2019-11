Lucio Battisti, Una storia da cantare/ Diretta e ospiti: da Mogol a Roberto Vecchioni

ANTICIPAZIONI LUCIO BATTISTI, UNA STORIA DA CANTARE

Sabato 30 novembre, in prima serata, Raiuno trasmette il terzo ed ultimo appuntamento di “Una storia da cantare”. Dopo l’omaggio a Fabrizio De Andrè e a Lucio Dalla, Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, conducono una serata evento interamente dedicata a Lucio Battisti e alle sue canzoni. Un artista che ha rivoluzionato la musica italiana e che ha cantato dei veri capolavori diventati, nel corso degli anni, la colonna sonora della vita di tantissime generazioni. Lucio Battisti non è stato amato solo da chi ha visto nascere ed esplodere il suo genio artistico, ma anche da chi lo ha conosciuto attraverso i dischi. Nella terza ed ultima serata di Una Storia da cantare, sarà così raccontato al pubblico sia il Lucio artista che il Lucio uomo.

LUCIO BATTISTI, UNA STORIA DA CANTARE: MOGOL OSPITE FISSO

Nella serata dedicata a Lucio Battisti, sul palco di “Una storia da cantare” non mancherà Mogol che, con Lucio, formò per anni un sodalizio artistico che ha dato vita a tantissime perle musicali, famosissime e conosciute da tutti. Sono tante le canzoni che scritte da Mogol e cantate da Battisti sono nel cuore degli italiani come “Mi ritorni in mente”, “Non è Francesca”, “Emozioni”, “Acqua azzurra, acqua chiara” e “Un’avventura”, solo per citare qualche titolo. Ci saranno, poi, Patty Pravo per la quale Mogol scrisse qualche canzoni e Maurizio Vandelli de l’Equipe 84 che portarono al successo l’intramontabile “29 settembre”. A raccontare Lucio Battisti saranno soprattutto le sue canzoni. Schivo e riservato, Battisti si è fatto conoscere e amare attraverso le canzoni che, questa sera, faranno compagnia a tutti i telespettatori.

TUTTI GLI OSPITI

Ad eseguire dal vivo le canzoni di Lucio Battisti saranno tantissimi artisti italiani che hanno accettato di rendere omaggio ad uno degli interpreti più famosi della musica italiana. Sul palco ci saranno: Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Francesco Pannofino, Arisa, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Shel Shapiro, Le Vibrazioni, Jack Savoretti, Nicky Nicolai, Coma Cose, Fulminacci e i Decibel. Tutti si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla grande band diretta da Maurizio Filardo. Anche questa sera, i telespettatori saranno protagonisti attraverso i social scegliendo la canzone più amata di Battisti.



