Lucio Battisti, Una storia da cantare/ Flop! Omaggio a Lucio incompleto perché..

Il Lucio Battisti di Una Storia da Cantare è stato il Battisti più classico, omaggiato in maniera tendenzialmente scolastica da interpreti probabilmente inappropriati, con una scaletta oltremodo scontata. Insomma doveva essere una serata tributo ad un grande artista, è diventata la serata tributo al duo Battisti-Mogol. Del secondo Battisti, quello che “voleva camminare davanti al pubblico” infatti non c’è alcuna traccia. Quel Battisti era troppo spigoloso ed enigmatico, forse indecifrabile per approfondirlo in una puntata che ha invece ripercorso i suoi grandi successi di sempre realizzati insieme al maestro Mogol. Da La canzone del sole a Il mio canto libero, passando per I giardini di marzo, Un’avventura, Mi ritorni in mente, Emozioni, Con il nastro rosa, Il tempo di morire, Fiori rosa fiori di pesco e tante altre.

Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri tagliano Panella? “Servirebbe più tempo”

Del secondo Lucio Battisti, dunque, non c’è stata alcuna traccia durante la puntata. Pasquale Panella, con il quale Lucio ha collaborato dopo la rottura con Mogol, non viene nemmeno menzionato. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri si sono giustificati dicendo che il tempo a disposizione non sarebbe stato sufficiente per ripercorrere tutta la vita dell’artista: “Servirebbe un’altra puntata di Una Storia da Cantare. Purtroppo il tempo non basta mai per raccontare Lucio Battisti”. E così la serata è scivolata via focalizzandosi esclusivamente sulla fase di successo dell’artista, trascurando totalmente l’approfondimento e il desiderio di Lucio Battisti di esaminare e sperimentare nuovi generi nella fase con Panella. E’ stata un’occasione persa per Raiuno, che aveva già tributato degnamente l’indimenticato Battisti e il maestro Mogol in altre trasmissioni.

Lucio Battisti, chiusura romantica (e godibile) con La Canzone del Sole

Una delle poche cose da salvare di Una Storia da Cantare, per quanto riguarda lo speciale dedicato a Lucio Battisti, è il gran finale con La Canzone del Sole cantata da tutto lo studio, Mogol compreso. Tra gli altri brani interpretati durante la serata “Anima lattina” e “Il mio canto libero”, brano eletto come preferito dai social, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero si sono poi scatenati in un medley del quale il pubblico forse non sentiva il bisogno. Hanno cantato “Non è Francesca”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “Una donna per amico”, “Prendila così” e “Con il nastro rosa”. Una puntata finale che ha deluso rispetto alle precedenti, dedicate a due altri grandi della musica italiana: Fabrizio De Andrè e Lucio Dalla.



