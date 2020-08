Lucio Battisti, Una storia da cantare/ Serata omaggio con Mogol (Replica)

LUCIO BATTISTI TORNA PROTAGONISTA SU RAI 1 CON “UNA STORIA DA CANTARE”

Dopo la replica della puntata dedicata a Fabrizio De Andrè e Adriano Celentano, Una storia da cantare torna in onda oggi, sabato 8 agosto, con la replica della serata omaggio dedicata a Lucio Battisti, uno degli artisti più amati della musica italiana. Interprete indimenticabile di tantissime canzoni che, ancora oggi, sono cantate da più generazioni, il talento e la musica di Lucio Battisti tornano a rivivere nel corso di una serata di cui Enrico Ruggeri sarà il cantastorie. Al suo fianco, come sempre, ci sarà la bellissima e bravissima Bianca Guaccero che, come nelle scorse puntate, delizierà il pubblico anche con esibizioni musicali. Una serata speciale nel corso della quale sarà ripercorsa la vita dell’artista di Poggio Bustone che, insieme a Mogol, ha creato delle melodie eterne ed emozionanti.

GLI OSPITI DI UNA STORIA DA CANTARE

Tanti nomi importanti della musica italiana sono gli ospiti della puntata di Una storia da cantare interamente dedicata a Lucio Battisti. Attraverso aneddoti, retroscena e immagini inedite, Lucio Battisti tornerà a vivere sia attraverso le sue canzoni che le parole di chi lo ha conosciuto condividendo con lui una pagina importante della propria vita come Mogol. Oltre a quest’ultimo, tuttavia, ci saranno anche: Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Morgan, Francesco Pannofino, Arisa, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Shel Shapiro, Le Vibrazioni, Jack Savoretti, Nicky Nicolai, Coma Cose, Fulminacci e i Decibel. Tutti gli ospiti saranno accompagnati band diretta da Maurizio Filardo.

LE CANZONI DI LUCIO BATTISTI

Tuttti gli ospiti di Una serata da cantare interpreteranno nuovamente per ricordare il grande talento di Lucio Battisti. Da La canzone del sole a Il mio canto libero, passando per I giardini di marzo, Un’avventura, Mi ritorni in mente, Emozioni, Con il nastro rosa, Il tempo di morire, Fiori rosa fiori di pesco, sono tanti i brani che faranno rivivere grandi emozioni al pubblico. Una lunga serata che, però, quando è stata trasmessa la prima volta, non è bastata per rendere omaggio al genio di Battisti al punto che, al termine della puntata, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero si congedarono così dal pubblico: “Servirebbe un’altra puntata di Una Storia da Cantare. Purtroppo il tempo non basta mai per raccontare Lucio Battisti”.



