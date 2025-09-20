Lucio Caracciolo è uno degli ospiti della trasmissione Rai La Confessione. Il giornalista e politologo è molto riservato sulla sua vita privata.

Lucio Caracciolo è un giornalista che sarà ospite alla trasmissione Rai La Confessione, programma che andrà in onda in prime Time nella giornata di sabato 20 Settembre. Un personaggio pubblico molto ambito, riconosciuto per il suo talento e c’è grande curiosità – oltre che per il suo lavoro – anche per alcune curiosità riguardo la sua vita privata.

Lucio Caracciolo è un giornalista e politologo nato a Roma il giorno 7 Febbraio 1954. Fin da giovanissimo si appassiona in temi relativi all’attualità ed alla politica, si iscrive alla Sapienza e fa parte di Nuova Generazione a soli 19 anni. La svolta giornalistica arriva con l’ingresso a La Repubblica nel 1975 ed a meno di 30 anni l’uomo è già caporedattore del noto giornale nazionale.

Lucio fa parte anche della rivista Micromedia ma ha grande successo la sua scelta di fondare nel 1993 la rivista Limes, un mensile che tratta di geopolitica a livello nazionale e Mondiale ed ancora oggi è davvero molto seguito. Oltre ad essere un giornalista Lucio è anche un docente alla UniSr e alla Luiss di Roma.

Lucio Caracciolo tra la geopolitica e l’amore per la moglie Laura

La carriera di Lucio Caracciolo lo lancia in vari ambiti ma sempre legati al mondo della politica e della geopolitica. L’uomo insegna e partecipa a trasmissioni tv, ma è molto legato a questo mondo ed è uno dei giornalisti più importanti a livello politico dell’intero panorama nazionale. Ma ci sono curiosità anche sulla sua vita privata.

Lucio Caracciolo è davvero molto riservato, si è sposato con Laura Canali, donna più giovane di lui di ben 14 anni. Lei fu assunta nel 1993 nel Limes come cartografa, i due si conobbero e da quel momento non si sono più separati. L’uomo ha Facebook e Twitter ma non ha invece un profilo su Instagram e in generale pubblica del proprio lavoro tenendo privata la propria vita privata.

Non ci sono grandissime informazioni a riguardo ma la coppia sembrerebbe non avere figli. Più volte nei tempi recenti Lucio ha criticato alcune nozioni del nostro paese e recentemente sul fronte internazionale ha dichiarato su La7: “Non è chiaro chi siamo noi ma in generale abbiamo perso la pace da tre anni, è una parola ormai scomparsa dal nostro vocabolario”.