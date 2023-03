Lucio Caracciolo: “Ero ultras della Roma, ho menato alla polizia”/ “Negli anni 70…”

Lucio Caracciolo, giornalista e fondatore della rivista italiana di geopolitica Limes, noto per le ospitate nelle quali analizza li scenari della guerra tra Russia e Ucraina, è stato ospite di Un Giorno da Pecora su Radio Rai. Non solo politica negli interessi dell’opinionista, che ha rivelato di essere un infervorato tifoso della Roma: “Ora sono abbonato nel settore Tevere Centrale, da ragazzo andavo sul mitico muretto della Curva Sud. Il momento più bello allo stadio è quando si canta ‘Grazie Roma’, perché vuol dire che abbiamo vinto. Ho anche dei riti particolari che fa prima di ogni partita, ad esempio il giorno della partita non mi taglio mai la barba”.

La fede giallorossa di Caracciolo non è molto pacata: “Qual è stata la cosa più folle fatta per la fede giallorossa? Menare alla polizia. Quando ero ragazzo, negli anni Settanta, andavo allo stadio e c’erano degli arbitri un po’ particolari. Funzionava così gli arbitri uscivano con un pullman e spesso dei tifosi, tra cui io, li accoglievamo con simpatia… La polizia tirava roba addosso a noi e io confesso di aver tirato qualche bottiglietta, ma non li ho colpiti. Forse era un micidiale Roma-Inter, con Michelotti di Parma come arbitro. Ci rubarono letteralmente la partita”.

Lucio Caracciolo: “Il derby? Me lo aspettavo”

Ospite di Un Giorno da Pecora, Caracciolo ha affrontato anche il ko della Roma nel derby contro la Lazio: “Il derby non è andato benissimo, ma la sconfitta un po’ me l’aspettavo. Amici laziali? Ho il telefono spento da ieri sera alle 20, così non possono scrivermi. Ibañez? Forse non doveva giocare, non regge certe partite ma mi fido di Mourinho. Per me Mou fa sempre bene, anche sugli arbitri”.

In conclusione, una battuta su Lilli Gruber, che lo invita molto spesso a Otto e mezzo: “Se una partita importante della mia Roma coincidesse con l’invito al talk cosa farei? Se posso, evito di andarci, tanto siamo sufficientemente amici per poterglielo dire. Mi rivedo registrate le partite dei giallorossi ma solo quando so che hanno vinto… Anche Dario Fabbri è tifoso della Roma”.

