Debutto eccezionale per Lucio Corsi, arrivato a Sanremo 2025 con una canzone intitolata “Volevo essere un duro“. Non si è discostato troppo dal suo stile, anzi, lo ha rispettato a pieno proprio per confermare la sua forza sia nel look che nelle note. Potremmo definirlo un cantante le cui caratteristiche si fondano su un vero e proprio paradosso: look incredibilmente potenti e fuori dagli schemi per canzoni dolcissime, a tratti vere e proprie fiabe narrate al pubblico.

Durante la sua prima serata al Festival di Sanremo 2025 Lucio Corsi si è presentato con un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti. Vestito come una bambola/farfalla con tanto di maniche gialle a sbuffo e decorazioni in strass, ha stupito il pubblico per via del make-up completamente bianco in viso. Di certo, i telespettatori che non lo conoscono possono rimanerne stupiti, ma i fan di Lucio Corsi sanno benissimo quanto al cantante piaccia sperimentare costantemente con il look e con la musica. Sui social ha prevalso proprio quest’ultima, dato che molti commenti elogiavano la canzone nonostante le critiche della presentazione teatrale.

Lucio Corsi, social confusi: riuscirà a farsi accettare completamente?

I commenti social su Lucio Corsi non hanno perdonato il look. “Ma come si è conciato?” si legge su X. Altri lo paragonano ad un pagliaccio, mentre c’è chi onestamente ne è rimasto sconvolto in maniera positiva ammettendo di non comprendere il make-up e il look ma di essere allibiti dalla bellezza della canzone, che come sempre riprende un ritmo delicato e parole altrettanto tenui. Insomma, riuscirà Lucio Corsi a farsi amare per quello che è il suo personaggio apparentemente alieno? Forse è solo questione di tempo!