Lucio Corsi è un cantante che presenzierà ai Tim Music Awards 2025 e si è fatto notare per alcune sue gesta. Ha visto il suo exploit a Sanremo

Lucio Corsi è uno dei cantanti che sarà protagonisti ai Tim Music Awards, evento che si terrà in prima serata venerdi 11 Settembre 2025. L’ultimo anno è stato davvero esponenziale per l’artista che – a partire dal Festival di Sanremo – ha vissuto una vera e propria escalation, diventando sempre più popolare. E vediamo chi è meglio Lucio Corsi.

Lucio Corsi è un musicista ed un cantautore italiano nato a Grosseto il 15 Ottobre 1993. Il ragazzo cresce però il Val di Velutonia, a Castiglione della Pescaia, e anche lui viene da una famiglia di artisti: sua madre è una pittrice mentre suo padre è un artigiano ed ha lavorato in Rai nel ruolo di artigiano. Fin da piccolo Lucio Corsi ha evidenziato la sua passione per l’arte.

La grande passione nasce dopo aver visto il film Blues Brothers, poi si è esibito nei bar e nei locali e poi si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare e comincia a incidere i suoi primi album, nel 2017 pubblica Bestiario Musicale e pian piano si fa conoscere in questo mondo ma è a Sanremo che vive il suo grande exploit e in molti lo notano.

Lucio Corsi e il rumors sulla sua sessualità: grossa gaffe di Carlo Verdone

La carriera di Lucio Corsi ha il suo exploit a Sanremo dove mostra tutta la sua originalità e si fa notare nel cantare insieme a Topo Gigio. E’ arrivato secondo a Sanremo ma si è fatto notare all’Eurovision dove ha sostituito il vincitore di Sanremo Olly e ha incrementato a dismisura la sua popolarità.

Per quel che riguarda la sua vita privata Lucio Corsi non è fidanzato e comunque non fa conoscere quasi nulla della sua vita privata. Attraverso i social sappiamo che Lucio ama la natura, gli animali e poi i motori e lui ha confermato tra le altre cose che assolutamente non è omosessuale.

Negli anni più volte si è creato questo rumors e c’è stato anche un goffo quanto particolare incidente nella serie Vita da Carlo. Qui Lucio Corsi ha preso parte come ospite a sorpresa ma nella serie Carlo Verdone fa una battuta sulla sua sessualità e questa ha destato tante critiche.