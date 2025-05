Lucio Corsi sarà uno degli artisti che parteciperà al Concerto del 1 Maggio 2025, evento ormai tradizionale che si terrà a Roma. Lucio Corsi è un artista toscano, cantautore che abbiamo imparato a conoscere meglio al Festival di Sanremo dove è stato tra i grandi protagonisti ed ha concluso con un ottimo secondo posto.

Lucio Corsi nasce a Grosseto il 15 Ottobre 1993 ma vive a Castiglione della Pescaia. La sua non poteva non essere una famiglia di artisti, sua madre era una pittrice mentre suo padre ha lavorato per anni come operatore Rai e poi dopo ha deciso di lavorare come artigiano, cambiando totalmente la sua carriera.

Lucio Corsi ha fin da piccolo una grande passione per la musica, inizialmente si esibisce in bar e locali della sua città dove riceve tanti apprezzamenti. Giovanissimo si trasferisce a Milano per continuare a coltivare la sua passione per la musica e incide i suoi primi album, poi si a notare sempre di più e gli ultimi dodici mesi hanno visto probabilmente la sua consacrazione. Prima l’apertura al Firenze Rocks e successivamente esplode in Vita da Carlo, la serie tv con Carlo Verdone protagonista.

Lucio Corsi e il silenzio totale sulla sua vita privata

A Sanremo in molti hanno apprezzato poi Lucio Corsi, il suo modo di cantare e di porsi e naturalmente il siparietto con Topo Gigio e Lucio sarà con il brano Volevo essere un Duro tra i protagonisti all’Eurovision, è stato scelto dopo il forfait all’evento del vincitore di Sanremo Olly e Luclo avrà quindi un mese di Maggio molto impegnativo.

Per quel che riguarda la sua vita privata si conosce davvero poco o nulla riguardo la vita dell’artista, Lucio Corsi nelle interviste non ne ha mai parlato ed ha sempre parlato esclusivamente del suo lavoro e della sua musica. Lucio ha confermato in interviste di non essere fidanzato e di non pensare neanche a questo e – grazie a Vita da Carlo – ci sono stati rumors riguardo una sua presunta omosessualità.

Nel corso del programma Carlo Verdone fa una battuta infelice riguardo Lucio Corsi e a più riprese i social si sono scatenati. Lucio Corsi è tra le altre cose poi grande amico di Cesare Cremonini e Valentino Rossi e Lucio è stato visto a più riprese impegnato in uscite con loro.