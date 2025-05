Tra i protagonisti della speciale serata di Con il cuore-Nel nome di Francesco ci sarà anche il cantante toscano Lucio Corsi, reduce dal Festival di Sanremo, dove Carlo Conti lo ha fortemente voluto in gara. Una scelta che si è rivelata azzeccata e che ha portato il cantautore fino al secondo posto al Festival di Sanremo, poi all’Eurovision Song Contest vista la rinuncia di Olly. E il prestigioso quinto posto ottenuto dallo stesso Lucio Corsi ha ovviamente dato ulteriori conferme riguardo al grande talento del musicista toscano. Nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair, Lucio Corsi ha parlato del suo passato, dei momenti in cui si avvicinò in maniera sensibile alla musica: “Ho studiato nel biennio, poi ebbi un tracollo, conobbi dei ragazzi più grandi che suonavano e volevo farlo con loro, sognavo a occhi aperti” ha detto il cantante.

Andrea Bocelli: l'infanzia in una famiglia di origini contadine/ Poi la risalita con la musica

“Per me è stata un’esperienza formativa al 100 per cento: non devi solo far fermare le persone, devi farle restare, e non è per niente scontato. Con la cassa al piede e la chitarra cercavo di incuriosire i passanti” ha raccontato invece tornando sulle prime esperienze in strada, che lo hanno fortemente irrobustito.

Stefano Cucchi, chieste condanne per 3 carabinieri per falso e depistaggio/ Il pm: "Attività ossessiva"

Lucio Corsi e il passato: “Mi mantenevo con le date”

Prima dell’esplosione arrivata grazie al Festival di Sanremo, Lucio Corsi non ha mai tradito il suo modo di fare musica, arrangiandosi con le date e i concerti grazie ai quali riusciva in qualche modo a mantenersi: “Riuscivo a mantenermi con le date, suonando il più possibile. Ho girato tantissimi anni con chitarra e voce, su e giù col treno, in macchina da solo” le parole di Lucio Corsi in una intervista concessa a Vanity Fair.

Dal Festival in poi invece, la musica del cantante toscano è arrivata in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa, con tantissimi fan raccolti anche lontano dal Bel Paese grazie al grande percorso all’Eurovision Song Contest.

Francesco, chi è il papà di Mattia Zenzola e malattia/ "Grato che sia ancora con me, ho temuto di perderlo"