Grande rivelazione all’ultimo Festival di Sanremo e protagonista ad Eurovision, Lucio Corsi si è ritagliato il giusto meritato spazio nell’attuale panorama musicale italiano. Dopo tanti anni di gavetta, l’interprete di Volevo essere un duro è finalmente riuscito ad emergere, guadagnandosi la stima e l’ammirazione di un pubblico sempre più ampio e numeroso. Eppure, non sempre è stato tutto rose e fiori per il cantante, che ha dovuto sgomitare per arrivare sul tetto della musica italiana.

E ora Lucio Corsi non ha alcuna intenzione di fermarsi, con un’estate alle porte che si preannuncia ricca di impegni musicali. Del pittoresco cantante toscano non si sapeva molto prima di Sanremo, ma oggi Lucio Corsi e la sua musica sono una realtà consolidata. Anche nel panorama europeo di Eurovision, il cantante ha ben figurato, guadagnando un piazzamento finale di tutto rispetto.

Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, Lucio Corsi non fa mistero di essere single. Felicemente single. Dopo il successo sanremese immaginiamo che la scelta non manchi al cantante toscano, ma ad oggi non ci sarebbe nessuno nella sua vita. “Non sono innamorato e non c’è nessuna fidanzata“, ha detto in una intervista a Vanity Fair. “Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia”, ha chiarito il cantante.

Al momento, dunque, l’idea di costruire qualcosa di serio con una eventuale compagna di viaggio non è contemplata da Lucio Corsi che, evidentemente, ha trovato il suo equilibrio perfetto. “Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto”. Le sue energie sono dedicate interamente alla musica, come questa sera – venerdì 30 maggio – per il Radio Italia live.