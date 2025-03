Lucio Corsi, nato a Grosseto nel 1993, ha ottenuto la notorietà meritata a Sanremo 2025, dopo aver partecipato con “Volevo essere un duro”, posizionandosi al secondo posto e ottenendo il Premio della Critica “Mia Martini”. Cresciuto in campagna, dove la famiglia gestisce da anni un ristoranti, ha scoperto il suo amore per la musica un po’ per caso. Guardando infatti “The Blues Brothers”, commedia musicale, ha scoperto la passione per il canto e ha cominciato ad esercitarsi, facendo diventare quell’amore un vero e proprio lavoro.

Già a 18 anni, Lucio Corsi ha cominciato a esibirsi in locali e piazze della sua zona e dopo la maturità si è trasferito a Milano per cominciare proprio una carriera in ambito musicale. Prima di “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi ha pubblicato tre album in studio, “Bestiario musicale”, “Cosa faremo da grandi?” E ancora “La gente che sogna”. Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Lucio Corsi?

Lucio Corsi, chi è: “Non sono innamorato, penso al lavoro”

Lucio Corsi è un cantautore molto riservato e non ama parlare di sé e di quello che è il suo privato. Per questa ragione il cantautore toscano lascia parlare la sua musica e non pensa ai gossip che lo riguardano. Qualche tempo fa, però, si è aperto e ha raccontato qualcosa in più sulla sua situazione sentimentale sulle pagine di Vanity Fair.

“Se sono innamorato? No, non lo sono. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia” ha raccontato Lucio Corsi, spiegando che il matrimonio e i figli non sono la sua priorità. Lucio Corsi, comunque, non esclude che possa accadere anche in futuro: “Non so cosa accadrà, non mi interessa” ha raccontato. Il cantante, dunque, al momento non sembra essere interessato all’amore ma in futuro potrebbe succedere: mai dire mai.

