Gli esordi sono sempre accompagnati da grandi emozioni, forse anche da una leggera pressione quando l’occasione è tra le più importanti: Lucio Corsi debutta al Festival di Sanremo 2025 e per la sua prima volta sul palco dell’Ariston ha scelto una canzone che già dal testo, ancor prima dell’ascolto, si evince essere colma di significati e riferimenti pronti a destare riflessioni importanti. Con ‘Volevo essere un duro’ ci porta nel suo mondo artistico e dopo una corposa carriera e gavetta alle spalle proprio sul palco di Sanremo 2025 può trovare la consacrazione.

TESTO 'VOLEVO ESSERE UN DURO' CANZONE DI LUCIO CORSI/ Analisi e significato (Sanremo 2025): uno dei migliori

Lo abbiamo visto di recente nella serie tv ‘Vita da Carlo’, ora per Lucio Corsi il set passa in secondo piano ed è il palco dell’Ariston il baricentro della sua strada professionale. Il cantautore classe 1993 ha le idee chiare sul messaggio che intende trasmettere con la canzone scelta per il Sanremo 2025 – ‘Volevo essere un duro’ – come testimoniato dalle sue stesse parole ai microfoni di RaiPlay dove passa in rassegna il senso del brano senza però, ovviamente, lasciarsi andare a spoiler.

Lucio Corsi a Sanremo 2025 con la canzone ‘Volevo essere un duro’: spunti di riflessione ma spazio anche all’amore

Il diritto di fallire, la tendenza asfissiante verso la ricerca della perfezione; temi di grande attualità e presenti nella canzone di Lucio Corsi a Sanremo 2025: “Il mondo ci vuole infallibili”, spiega il cantante a RaiPlay e già questo basta per offrire uno scorcio considerevole nel mondo del cantautore che con questo brano si inserisce nei temi più intensi della kermesse pronta ad avere inizio. “Non sempre si riesce ad essere ciò che si sogna”, aggiunge Lucio Corsi parlando delle antifone racchiuse tra le righe della canzone che presto intonerà dal palco dell’Ariston.

C’è anche l’amore, la dolcezza, il racconto di sentimenti puri e naturali nella canzone di Lucio Corsi a Sanremo 2025. Lui stesso l’ha definita una ballata che con l’ausilio del linguaggio può arrivare agli appassionati in forme diverse ed egualmente giuste. Tornando alle emozioni del debutto, il cantautore ha invece raccontato: “Sono davvero qui, l’emozione è tanta perchè da qui sono passati tanti artisti che stimo molto”. Lucio Corsi cita Rino Gaetano, Ivan Graziani; forse sulla loro scia spera di poter imprimere il suo talento e soprattutto la sua arte con il debutto a Sanremo 2025.