Lucio Corsi finisce nel mirino: l’intervista del 2020 diventa virale e scoppia la polemica su Sanremo.

Lucio Corsi è finito al centro delle polemiche dopo un video rispuntato dalla scorsa edizione di Sanremo. Il cantante è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, soprattutto dopo la sua esibizione al Festival. Qui, ha dimostrato di essere geniale, fuori dagli schemi, capace di emozionare con la semplicità ma anche con un pizzico di follia. Divenuto iconico per il suo abbigliamento stravagante, ha riportato sugli schermi anche la figura di Topo Gigio, duettando con lui nella serata cover.

Lucio Corsi choc: tentato furto al suo ristorante gestito da mamma Nicoletta/ Ladri messi in fuga

In queste ore, però, TikTok è pieno di video su Lucio Corsi. In particolare gira un clip, un estratto di un’intervista a Lifegate in cui il cantante toscano tira in ballo Elettra Lamborghini, nei big di Sanremo 2026, esprimendo le sue perplessità sull’artista: “Cosa penso di Sanremo? Il Festival di Sanremo e la grande canzone oggi sono su due pianeti diversi, due strade che non si dovrebbero mai incontrare”, esordisce Corsi, “Amo i cantautori del passato: Ivan Graziani, Lucio Dalla, Pierangelo Bertoli, Piero Ciampi, Fabrizio De André, abbiamo avuto delle bellissime cose. Ascolto Paolo Conte, non Elettra Lamborghini.”

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026? La confessione choc: "Adorerei"/ "Ho dei brani pronti per il Festival"

Lucio Corsi, la reazione social dopo le parole su Elettra Lamborghini

Inutile dire che la presa di posizione di Lucio Corsi non è affatto piaciuta ai fan di Elettra Lamborghini. Ma continuiamo a scoprire cos’ha detto nell’intervista a Lifegate: “Direi che è una cosa completamente differente, non ci dovrebbe essere unione tra le cose, sono pianeti diversi. Come fai a metterti in un certo luogo in quel modo?”, e ancora, “Quando uno ama la canzone italiana… sono mondi diversi. C’è uno spessore differente e parliamo di cose che non si devono mai toccare queste due strade secondo me. I miei idoli da ragazzo? Janis Joplin, Iggy Pop, David Bowie”.

Elettra Lamborghini non può usare il suo cognome?/ La disputa legale con Automobili Lamborghini

I social non hanno esitato a controbattere quanto detto da Lucio Corsi. Il cantante, arrivato terzo al Festival di Sanremo 2025, è stato attaccato su X dove sono arrivate le critiche più feroci: “Che tristezza sminuire così una collega”, “Eccolo il classico finto umile che invece è il peggiore degli snob”. C’è chi lo ha poi difeso, sostenendo abbia detto semplicemente il suo parere. Del resto, a differenza di molti è stato sincero, senza l’interesse di dover per forza farsi piacere quello che non è di proprio gusto.