Lucio Corsi duetta con Topo Gigio a Sanremo 2025: la gag sul palco

Volare di Domenico Modugno è la grande cover scelta da Lucio Corsi, che per la speciale occasione ha deciso di partecipare con Topo Gigio, un duetto decisamente surreale e che ha fatto esplodere i social. Carlo Conti ha voluto regalare un mini mazzo di fiori a Topo Gigio, che ha colto l’occasione per punzecchiare il conduttore e direttore artistico: “Se il conduttore lo ha fatto Malgioglio lo posso fare anche io, tu qui non mi hai voluto portare e ci ha pensato Lucio Corsi” ha scherzato il pupazzo interagendo con Carlo Conti e introducendo Mahmood, scherzando sulle note di Brividi.

Prima di partecipare al Festival di Sanremo, la notizia della sua cover con Topo Gigio aveva scatenato la curiosità del pubblico, che non è rimasto impossibile davanti alla strana scelta di Lucio Corsi, uno dei protagonisti a sorpresa di Sanremo 2025.

Lucio Corsi e la Cover con Topo Gigio: web scatenato

L’esibizione del cantante in gara a Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro ha ovviamente fatto il giro dei social, un duetto inedito con Topo Gigio che ha letteralmente mandato in fiamme i telespettatori e il popolo di X.

“E’ il miglior ospite degli ultimi anni, almeno delle ultime cinque edizioni”, “Momento simpatico e spiazzante, resterà negli annali di Sanremo” si legge tra i commenti spuntati sui social da parte dei telespettatori. Riguardo alla scelta di duettare con Topo Gigio, Lucio Corsi aveva confessato: “Non è una gag, è un duetto serio. La mia idea si fonda su un senso di musica. Topo Gigio in tv ha fatto il suo esordio con la voce di Domenico Modugno, che fu anche il primo cantautore a vincere il Festival”.