Classe 1993, Lucio Corsi è conosciuto per le sue canzoni delicate, a tratti folli e bambinesche. Nato in provincia di Grosseto ha vissuto la sua vita in mezzo all’arte, e il suo look la dice lunga a riguardo! Il padre ha lavorato il cuoio per una vita, ma è stato anche operatore per Rai, mentre la mamma è una pittrice. Insomma, la creatività è di famiglia. Lucio Corsi si appassiona sin da subito alla musica dal momento in cui da piccolo ha visto il film “Blues Brothers“, che gli ha poi dato la carica per scrivere canzoni di suo pugno.

Infatti, appena finisce il liceo scientifico parte per Milano così da seguire il suo sogno musicale. Ad ottenere tanto successo è stato l’album intitolato Vetulonia Dakar del 2014, ma a piacere più di tutto è il suo stile a tratti glam rock a tratti psichedelico e il suo look alquanto particolare. Oltretutto, tutte le copertine dei suoi album sono i disegni di sua madre che contribuisce così alla sua carriera artistica. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è mistero totale.

Lucio Corsi, la battuta di Verdone e la dichiarazione sul Festival: “Farò il tifo per lui”

Lucio Corsi è fidanzato? Questa è una delle domande che si stanno facendo in tanti dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Eppure è buio totale sulla faccenda: non si sa niente. C’è solo un gossip che gira sulla vita sentimentale di Lucio Corsi e riguarda anche l’attore Carlo Verdone che ha sempre considerato il ragazzo come un suo pupillo. Lo stesso attore aveva detto che Lucio Corsi era gay sotto forma di battuta, scatenando l’indignazione dei fan che hanno ritenuto la sua frase decisamente fuori posto. Il tutto era successo durante una conferenza stampa scatenando non poche critiche social. Carlo Verdone ha poi dichiarato che non guarderà Sanremo 2025 ma che farà il tifo per Lucio Corsi.