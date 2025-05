Lucio Corsi è fidanzato? “Non ho quel desiderio…”

Esperienza europea per Lucio Corsi che sta calcando in questi giorni il palco dell’Eurovision Song Contest, per provare ad ottenere un risultato straordinario. Dopo aver accettato di prendere il posto di Olly, primo classificato a Sanremo, Lucio ha deciso di cantare la sua canzone in italiano, ma traducendola con i sottotitoli in inglese in modo che tutti possano capire il significato di “Volevo essere un duro”. Ma, al di là del suo grande talento, cosa sappiamo dell’artista toscano? E soprattutto, la domanda che in tanti si pongono: Lucio Corsi è fidanzato?

Molto riservato, Lucio Corsi non parla volentieri di sé e della sua vita privata, faccende sentimentali in primis. L’artista, però, dopo Sanremo 2025, suo trampolino di lancio, ha parlato proprio delle sue storie di cuore e ha rivelato di non avere nessuno al suo fianco in questo momento. “No, non sono innamorato. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di rimanere libero, di far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente” ha aggiunto il cantautore, che dunque non pensa in questo momento ad avere dei figli né tantomeno a fidanzarsi.

Lucio Corsi è fidanzato? “Mai dire mai…”

Lucio Corsi è fidanzato? In questo momento non c’è nessuno nel cuore e nella vita dell’artista che dunque è single e concentrato solamente sulla sua musica, che ha portato anche sul palco dell’Eurovision. L’artista ha rivelato di non avere intenzione di avere figli, almeno non ora. Eppure, nella vita mai dire mai. “Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto” ha aggiunto Lucio Corsi, affermando di non essere per nulla convinto della storia che ci sia un’età giusta per fare qualcosa, come sposarsi o avere un figlio.