La prima esibizione di Lucio Corsi all’Eurovision è stata un gran successo. Il cantautore toscano, che è approdato all’Eurovision Song Contest dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival di Sanremo, ha scelto di esibirsi in italiano. Una decisione coraggiosa che Lucio ha preso per dare ancora più valore al suo testo e alla poesia del suo brano. Ha però fatto una scelta diversa da tanti altri artisti in gara: Lucio Corsi, infatti, ha deciso di mettere i sottotitoli in inglese durante la sua esibizione in modo che la sua canzone, “Volevo essere un duro”, fosse fruibile per quante più persone possibili. Una scelta che è stata molto apprezzata dal pubblico da casa e in generale anche sui social.

Lucio Corsi, già in finale dell’Eurovision di diritto dopo la prima esibizione in semifinale, è stato molto apprezzato da tutto il pubblico. E lui stesso è rimasto particolarmente felice dell’esperienza, in attesa di capire come andrà la finale di questa sera. “Sono felice. L’Eurovision Song Contest è una nuova grande esperienza per me e sono sicuro che può insegnarmi qualcosa per fare questo lavoro in un modo migliore nel futuro” ha raccontato Lucio Corsi, spiegando di essere particolarmente felice anche del supporto ricevuto dal pubblico dell’Italia, che però non può votarlo.

Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest: strumento dal vivo sul palco

Lucio Corsi si è esibito nel corso della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2025 anche se è già qualificato per la finale, essendo nella squadra dell’Italia. Il cantautore ha avuto anche il merito di riportare dopo 27 anni uno strumento sul palco dell’Eurovision. Si tratta di una cosa che di per sé è vietata da regolamento ma lui è riuscito ad aggirare l’ostacolo, utilizzando l’armonica al posto dell’assolo di chitarra ma senza amplificatore. Questo, dunque, è consentito. Probabilmente anche in finale Lucio Corsi ripeterà la stessa scelta, nella speranza che tutti i commenti di apprezzamento arrivati sui social possano tramutarsi in voti.