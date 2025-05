Lucio Corsi, perchè ha le patatine nelle spalline: ormai è un marchio di fabbrica

Anche per l’Eurovision 2025 non si parla che di Lucio Corsi, cantante eclettico che a Sanremo ha sconvolto tutti per aver in qualche modo ‘sovvertito’ il sistema. Ed è stato proprio durante il Festival che si è parlato delle patatine nelle sue celebri spalline: “Della moda non me ne frega assolutamente nulla“, ha detto, rispondendo al perchè avesse rinunciato ad uno stylist per la kermesse. Fa tutto lui: i costumi, il trucco, l’acconciatura e la scelta dei colori, proprio come un artista a tutto tondo qual è.

Dopo aver scoperto tramite un’intervista di Gabriele Corsi e Big Mama che anche all’Eurovision 2025 Lucio Corsi ha portato le patatine nelle spalline, molti si sono chiesti il perchè di questo gesto. Pare ormai diventata una tradizione quella del cantante, che a Sanremo mostrava di tirarle fuori dal vestito e di mangiarsele. Lui stesso ha confessato il retroscena di questa scelta assai particolare. Non è un modo per essere edgy o originale, ma è semplicemente la maniera più veloce per avere sempre uno snack a portata di mano. “Un modo per arrangiarsi“, dice lui.

Lucio Corsi, anche all’Eurovision 2025 presenta nient’altro che sè stesso

Nonostante in passato abbia fatto il modello, Lucio Corsi ha sempre spiegato di non essere assolutamente interessato alla moda e soprattutto di voler curare la sua immagine completamente da solo e senza nessuno che gli faccia da stylist. Ed è per questo che anche all’Eurovision 2025 si è presentato nel suo aspetto più autentico. Del resto ha spiegato in una recente intervista di non essere affatto disposto a cambiare per nessuno, e anzi, di essere estremamente fiero di presentare sempre la parte più autentica del suo essere artista. Una carta vincente, non trovate?