Lucio Corsi perché duetta con Topo Gigio a Sanremo 2025?

C’è grande attesa per la serata delle Cover di Sanremo 2025, che come al solito si preannuncia essere una di quelle più attese del Festival. Tra i tanti artisti che saliranno sul palco ovviamente troveremo anche Lucio Corsi, pronto a sorprendere ancora la platea e la galleria dell’Ariston oltre al pubblico da casa visto che il cantante ha scelto un duetto del tutto particolare, considerando che si esibirà con Topo Gigio. Ma come è nata questa idea del tutto bizzarra del cantautore che con la sua canzone Non volevo essere un duro sta spiazzando quasi tutto il pubblico? Nel corso di una intervista concessa a Fanpage, Lucio Corsi ha svelato l’arcano, motivando la decisione di duettare con Topo Gigio sulle note di Volare:

“Non è una gag, è un duetto serio. La mia idea si fonda su un senso di musica. Topo Gigio in tv ha fatto il suo esordio con la voce di Domenico Modugno, che fu anche il primo cantautore a vincere il Festival. Nel blu dipinto di blu è la canzone delle canzoni” ha ammesso Lucio Corsi spendendo parole molto importanti per il capolavoro di Modugno che ha deciso di riarrangiare per la serata delle Cover di Sanremo 2025.

Lucio Corsi sorpresa a Sanremo 2025: dove può arrivare in classifica?

Ad oggi si può dire senza dubbi che Lucio Corsi è la vera sorpresa del Festival di Sanremo 2025, il cantante ha sorpreso il pubblico con la sua canzone Volevo essere un duro, guadagnando la stima sia della sala stampa, che della giuria delle radio e del pubblico da casa.

A conferma di ciò lo abbiamo trovato sempre nei primi cinque classificati, seppur in ordine casuale e non sappiamo con certezza quale sia il suo piazzamento ad oggi nella classifica generale. Intanto questa sera, in una notte che a Sanremo 2025 farà gara a sé, lo scopriremo in una nuova sorprendente veste al fianco di…Topo Gigio.

