Lucio Corsi è pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, dopo una performance meravigliosa durante la semifinale dove ha anche portato sul palco quello che considera essere suo fratello, Tommaso Ottomano che come sempre lo accompagna durante le sue performance suonando diversi strumenti tra cui l’armonica. Di certo la figura di Lucio Corsi è stata una gran bella novità nel panorama musicale italiano, dato che rispetto a quello che siamo abituati a vedere, in questo caso abbiamo di fronte una figura tutta nuova e decisamente in controtendenza.

Durante la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi ha deciso di rendere comprensibile il testo per il pubblico internazionale scrivendo una traduzione in inglese per sottotitolare il brano. Dopotutto le parole di “Volevo essere un duro” sono allo stesso tempo semplici e forti, forze il punto focale di tutta la canzone. Quello che tiene a sottolineare il cantante, è la voglia di essere sè stesso sempre in ogni caso anche a discapito della popolarità: “La cosa che mi interessa è portare una cosa che non inganni me stesso“, ha detto, proprio come è successo a Sanremo 2025.

Lucio Corsi: “Ecco come sarà la mia finale Eurovision Song Contest 2025“

Lucio Corsi ha raccontato di come sta vivendo questo Eurovision Song Contest 2025, fiero di sè stesso e di non essere sceso a compromessi con niente: “Non voglio far finta di essere qualcosa che poi non riesco a fare. Sono fatte così le canzoni, bisogna lasciarle così, naturali e semplici se gli vuoi dare una forma poi cambiano“. Fedele a sè stesso, sottolinea di non voler interpretare un personaggio dato che poi si stancherebbe di non essere quello che è quando si esibisce dal vivo. Riguardo alla scenografia che ha portato all’Eurovision, Lucio Corsi ha spiegato di essersi ispirato ad un famoso tour di Neil Young dicendo di essere molto affezionato ai grandi amplificatori.

Riguardo alla finale di sabato, Lucio Corsi, che ha deciso di suonare l’armonica sul palco, vuole portare in scena qualcosa di più colorato accentuando l’esibizione per l’ultima puntata dell’Eurovision 2025. In più, il cantautore svela che come sempre al suo fianco ci sarà anche Tommaso Ottomano, a suo dire grande regista che gli darà un aiuto nella creazione di una performance spaziale e indimenticabile.