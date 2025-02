Chi è ‘Andy’ il nome sulle suole di Lucio Corsi a Sanremo 2025? È un omaggio al personaggi di Toy Story

È stato definito il marziano del Festival di Sanremo 2025 ed in queste cinque serate con degli outfit personalizzati e collezionati da lui stesso, Lucio Corsi ha spiazzato al teatro Ariston e per l’esibizione della serata finale non ha fatto eccezione presentandosi con delle particolari spalline create da lui stesso ed imbottite da sacchetti di patatine. E non è tutto perché in molti avranno notato sotto le suole delle sue scarpe la scritta Andy, a chi si riferisce il nome sulle suole di Lucio Corsi.

Il motivo è presto detto, l’Andy il cui nome è sotto le suole di Lucio Corsi a Sanremo 2025 altri non è che il personaggio di Toy Story. Sulla suola dello stivale del cantante si è letto chiaramente il nome “Andy” che è un riferimento al personaggio Woody della saga di “Toy Story”. E c’è un’altra curiosità molto particolare su si lui, il personaggio del cartone animato in Italia è stato doppiato dal conduttore scomparso prematuramente Fabrizio Frizzi. Insomma dopo aver duettato con Topo Gigio nella serata delle Cover, anche se pare dietro le quinti sia nata una lite anche con il conduttore, oggi ha voluto omaggiare un altro personaggio amato dai più piccoli.

Sanremo 2025, Lucio Corsi rivela: “Stasera mi vesto chitarra Wandrè per l’ultima notte all’Ariston”

Anche sui social Lucio Corsi ha voluto spiegare il suo particolarissimo outfit a Sanremo 2025: “Stasera mi vesto da chitarra Wandré, (un marchio di chitarre storico, ndr) Per l’ultima notte all’Ariston serviva tirare fuori Excalibur dalla custodia. Ci vediamo sul palcoscenico.” Lucio Corsi al momento è uno dei papabili se non alla vittoria finale almeno al raggiungimento di ottimo posizionamento nella parte alta della classifica.