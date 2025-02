Lucio Corsi a Sanremo 2025, Volevo essere un duro vola nella classifica parziale: che partenza!

Lucio Corsi si prende uno dei primi cinque posti in classifica al termine della prima serata di Sanremo 2025. Il brano Volevo essere un duro lascia il segno, proprio come aveva ipotizzato chi aveva ascoltato la canzone in anteprima. Un brano amaro, poetico e a tratti surreale, interpretato con grande coinvolgimento dal giovane cantautore toscano. L’artista di Grosseto si prende il palco dell’Ariston con consapevolezza e lucidità, regalando una performance che gli ha permesso di conquistare la stampa.

Le buone notizie per Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro non finiscono qui, perché oltre ad essersi piazzato ai vertici della classifica parziale del Festival, è anche in prima posizione nella classifica del FantaSanremo. Insomma, partenza davvero positiva per il giovane cantautore nella kermesse sanremese.

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, Lucio Corsi vuole riprendersi la scena e confermarsi ad alti livelli. Vedremo se il cantante riuscirà a fare breccia nel cuore del grande pubblico. Come dicevamo la sua performance nella serata di apertura a Sanremo 2025 ha colpito positivamente i giornalisti, proprio come era accaduto nei pre-ascolti. E c’è già chi è proiettato alla serata cover, con Lucio Corsi che duetterà con Topo Gigio.

“Sarà una cosa seria”, assicura l’artista in gara al Festival. Ma ora è tempo ancora della sua Volevo essere un duro, per convincere anche il pubblico a casa. In molti sui social sono rimasti spiazzati dalla personalità del cantautore, approdato all’Ariston col viso dipinto di bianco e due ali gialle da marziano sulle spalle. Possiamo dire che Lucio Corsi ha tutti gli elementi, oltre alla canzone, per far parlare di sé.