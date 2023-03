Lucio Dalla, 80 anni fa la nascita il 4 marzo 1943/ In tv il ricordo con Battisti

Lucio Dalla, ottant’anni dopo la nascita

Ottant’anni fa, a Bologna, nasceva uno dei simboli della musica italiana: Lucio Dalla. Era il 4 marzo 1943 e Lucio veniva al mondo da una famiglia composta da Giuseppe, direttore del club del tiro a volo e Jole Melotti, impegnata nell’ambito della moda. Il cantautore, dopo aver trascorso l’infanzia a Bologna, deve affrontare la morte del padre per un tumore, ad appena sette anni. “Avevo sette anni… Provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane. Così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarmela, a organizzarmela, a viverla, questa mia solitudine, come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura dell’esistenza” racconterà in seguito.

Dopo la tragedia si trasferisce a Treviso, dove frequenta le scuole elementari, esibendosi anche in piccole recite scolastiche. Negli anni cinquanta, comincia a suonare la fisarmonica ed entra nel mondo della musica, su spinta della madre, che crede fortemente in lui: “Avevo undici anni quando mia madre, donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in un istituto psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini: risultò che ero un mezzo deficiente. Mia madre sospettava fossi un genio, anche per questo mi lasciò partire a quindici anni per Roma“.

Su Canale 5 lo speciale dedicato a Dalla e Battisti

Dopo il trasferimento a Roma, dove comincia a fare musica, Lucio Dalla torna a Bologna da adolescente e si appassiona alla musica jazz. Comincia a suonare in gruppi dilettanistici ma ben presto dà il via alla carriera da solista che lo porta a numerosi successi come due David di Donatello, tre Nastri d’argento, una Targa Tenco e molto altro ancora. Il suo nome è nell’Olimpo della musica italiana, certamente insieme a quello di un altro Lucio, nato un giorno solo dopo di lui: Battisti.

Su Canale 5, sabato 4 marzo in seconda serata, va in onda lo Speciale Tg5 dedicato ai due artisti, “Lucio & Lucio – Per sempre“. Un ritratto di due artisti intergenerazionali, diversi tra loro ma accomunati dall’incredibile talento e dalla capacità di essere riusciti a cambiare la storia della musica. Nati a poche ore di distanza, il 4 e 5 marzo dello stesso anno, il 1943, Canale 5 celebra l’80esimo anniversario dalla loro nascita, con le testimonianze di colleghi e amici che li hanno conosciuti nel profondo, non solamente come artisti.

