Lucio Dalla e la riservatissima vita privata: aveva moglie e figli?

Lucio Dalla è stato uno dei grandi cantautori della musica italiana e questa sera, giovedì 19 giugno 2025, ne verrà omaggiato il ricordo attraverso la messa in onda su Rai 3, alle ore 22.45, del documentario Per Lucio. Verrà fatto dell’artista un ritratto a tutto tondo, attraverso non solo le testimonianze di coloro che gli sono stati vicini ma anche per mezzo di materiale visivo e sonoro, anche grazie alle dichiarazioni dello stesso Dalla.

Simbolo della canzone italiana e dal repertorio immortale, ha segnato intere generazioni musicali grazie ai suoi brani e alla sua profonda sensibilità. Ma, oltre alla carriera professionale e al grande successo ottenuto, custodiva gelosamente anche una vita privata molto riservata e della quale non sono mai state rivelate troppe informazioni. Lucio Dalla era molto riservato e poco si sa della sfera amorosa: sappiamo comunque per certo che non è mai stato sposato e non ha mai avuto moglie né figli, lui stesso d’altronde ha sempre preferito non parlarne apertamente.

Lucio Dalla e la grande riservatezza sull’amore e la vita privata

Lucio Dalla è spesso finito sotto i riflettori proprio per la riservatissima vita privata, di cui si conosce ben poco. In merito anche alle considerazioni che sono state fatte sulla sua presunta omosessualità, spesso incalzato dalla stampa italiana, il cantautore bolognese non ha mai confermato e ha sempre preferito sostenere di non voler appartenere ad alcuna sfera sessuale.

In merito alla sua vita privata, inoltre, è intervenuta la voce di colei che sosterrebbe di essere stata sua compagna di vita per diversi anni, tra il 1989 e il 1996: Daniela Venturi. La donna, in un’intervista rivelatrice rilasciata nel 2023 a Il Resto del Carlino, ammise la loro segreta storia d’amore a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, spiegando di aver avuto con il cantautore una relazione speciale che tuttavia non è mai stata ufficializzata.

