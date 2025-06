Lucio Dalla, la verità sulla malattia: nessuna patologia, il cantante colpito da un infarto nel 2012

Lucio Dalla è uno dei cantanti italiani più amati e acclamati degli ultimi tempi. Il noto artista bolognese è venuto a mancare nel 2012, più precisamente il 1° marzo, quando venne stroncato da un infarto che non gli lasciò scampo. Contrariamente alle teorie spuntate negli anni, però, Lucio Dalla non sembrava soffrire di alcuna malattia. La situazione è stata poi chiarita negli ultimi anni, non sono mai trapelate notizie ufficiali riguardo alla malattia del noto artista capace di segnare un’epoca.

Della vita privata di Lucio Dalla invece si è detto molto altro, come della presunta relazione con Iskra Menarini, che ha però smentito in più occasioni le voci circolate negli anni: “Lucio era spesso da solo, si annoiava e mi chiamava alle 2 o alle 3 di notte, si parlava di musica, brontolava un po’ se non gli dicevo subito sì” ha raccontato la donna in una vecchia intervista concessa a Tuttorock soffermandosi però su alcune delle abitudini del noto artista.

Lucio Dalla e la verità sulla malattia

Nessuna patologia, un infarto ha strappato alla vita il famoso cantante bolognese, che per anni ha incollato alle radio milioni di fan che ancora oggi non smettono di ascoltare e rendere immortali i suoi successi. Lucio Dalla è morto mentre si trovava in Svizzera per una breve tournée, pochi giorni dopo aver partecipato, per quella che sarebbe stata la sua ultima volta al Festival di Sanremo. Un lutto che ha innescato un drammatico vuoto nella musica italiana e che a distanza di anni continua a restare tale.

Stando alle testimonianze raccolte da amici e familiari subito dopo la morte di Lucio Dalla, il cantante, fino a poche ore prima della morte, l’artista non avrebbe mostrato alcun segnale di cedimento: “Era vivissimo, stava bene”. Poi il malore fatale che ha portato via alla musica italiana un mostro sacro.

