Nato a Bologna il 4 marzo del 1943 e morto a pochi giorni dal suo compleanno, nel 2012, Lucio Dalla è stato uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Formatosi in musica jazz, Dalla inizialmente si è dedicato alle sole musiche, scoprendo solamente più tardi la sua propensione per i testi come paroliere e autore. Proprio la sua capacità di toccare le corde dell’anima con parole e testi soavi, ha reso Lucio Dalla un artista amato e conosciuto in tutto il mondo. La canzone d’autore, infatti, ha permesso a Lucio di ottenere un successo straordinario, vendendo milioni e milioni di copie con i suoi 59 dischi. Con la sola “Caruso”, Lucio Dalla ha venduto ben 19 milioni di copie, diventando ben presto una delle canzoni italiane più conosciute e apprezzate al mondo.

Come è morto Lucio Dalla: l'addio nel 2012/ L'infarto in Svizzera dopo un concerto

Lucio Dalla si appassionò al mondo della musica grazie a suo zio Ariodante Dalla, cantante melodico molto popolare: grazie a lui imparò a suonare anche la fisarmonica. A scuola, Lucio Dalla non andava benissimo: cambiò infatti diversi istituti e poi lasciò la scuola per fare il musicista a Roma, quando aveva appena 17 anni. Si appassionò di musica jazz e cominciò a prendere parte, solamente più avanti, ai suoi primi festival europei di jazz, entrando nel 1962 a far parte dei Flippers, complesso composto da lui, Franco Bracardi e Massimo Catalano. Nel 1963 venne convinto da Gino Paoli a tentare la carriera da solista.

Daniela Venturi, chi era la compagna di Lucio Dalla/ Dal colpo di fulmine al primo incontro alla rottura

Lucio Dalla, le canzoni di maggior successo

Sono tante e di grande successo le canzoni di Dalla. Tra quelle più amate, sicuramente c’è “L’anno che verrà”, ma non è di certo l’unica. “Futura”, “Caruso”, “Piazza grande”, “Attenti al lupo” e ancora “Come è profondo il mare” e “4 marzo 1943”, la canzone dedicata alla sua data di nascita. Tante e bellissime le canzoni di Lucio Dalla che hanno fatto il giro del mondo, diventando icone della musica italiana.