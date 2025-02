Lucio Dalla torna da protagonista al Festival di Sanremo 2025 durante la seconda puntata della kermesse grazie ad un omaggio. Proprio così, l’arte di Lucio Dalla risuonerà sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo grazie ad una performance live di Damiano David dei Maneskin che ha annunciato a sorpresa di volerlo ricordare durante la sua esibizione. “Stasera renderò omaggio a Lucio Dalla, che nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti” – ha detto il cantante in conferenza stampa che ha pensato per la sua prima volta da ospite come cantante solista sul palco di Sanremo da rendere omaggio all’immenso, unico e insostituibile Lucio! Non solo, Damiano David ha precisato: “non sarò solo, ci sarà una sorpresa con me sul palco”, ma non è dato sapere di più su quale brano canterà.

Si tratta sicuramente di un omaggio sentito e doveroso ad uno degli artisti e cantautori più grandi della musica italiana, un uomo che ha cambiato il mondo della musica con le sue canzoni senza tempo considerate delle vere poesie.

La carriera di Lucio Dalla è stata unica nel suo genere e con le sue canzoni ha fatto cantare ed emozionare diverse generazioni. Tante, troppe le canzoni da menzionare: da “Piazza grande” a “L’anno che verrà”, da “Anna e Marco” a “Futura”, da “Caruso” a “Canzoni”; un repertorio meraviglioso che l’hanno portato a lavorare e collaborare con i più grandi: da Francesco De Gregori a Mina, da Luciano Pavarotti a Sting. Una vita trascorsa sul palco, ma anche fuori andando a scrutare giovani talenti a cui ha dato anche possibilità di ribalta. “Caruso” è tra le sue canzoni da record con 38 milioni di dischi venduti in tutto il mondo che l’hanno reso uno degli artisti di maggior successo della storia della musica italiana; una storia di cui sarebbe potuto essere ancora protagonista se la vita non avesse scelto altro per lui.

Il 1 marzo del 2012, a soli 68 anni, Lucio Dalla è morto a causa di un infarto a Montreux, in Svizzera, dove si trovava per la sua tournée europea. Una morte che ha scosso tutto il mondo della musica.