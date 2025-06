Chi era il padre biologico di Lucio Dalla? Da anni circolano voci su una presunta paternità del cavalier Francesco Morcaldi, noto personaggio di...

Chi era il padre biologico di Lucio Dalla? Le voci sul cavalier Francesco Morcaldi

Il padre biologico di Lucio Dalla si chiamava Giuseppe Dalla, ma dopo la sua morte sono cominciate a circolare voci riguardo al cavalier Francesco Morcaldi come possibile “vero padre” di Lucio Dalla. Voci che sono state riportate da diversi giornali nel corso degli anni, benché non sia mai venuta a galla nessuna prova concreta. Eppure c’è chi giura che sia proprio il notabile di San Giovanni Rotondo, ovvero il cavalier Francesco Morcaldi, il padre biologico del cantautore bolognese.

A smorzare le voci paradossalmente sono proprio i familiari del cavaliere, con il nipote Francesco Morcaldi che minimizza le voci definendole semplici chiacchiere di paese. “Noi non possiamo né confermare né smentire. La linea della nostra famiglia è sempre stata quella di non dire nulla che non si possa provare”, le sue parole in una intervista di qualche tempo fa a Il Corriere del Carlino.

Lucio Dalla, le smentite sul “vero padre biologico”: la famiglia di Morcaldi prende le distanze?

Nel corso dell’intervista, si cerca appunto di approfondire le voci relative al padre biologico di Lucio Dalla. Secondo il nipote del cavaliere non ci sono evidenze che possano provare questi rumor, ma ammette che i figli del notabile cavalcassero con convinzione questa ipotesi. “Però senza avere prove. Abbiamo sempre notato delle somiglianze, ma chi poteva dire qualcosa se avesse voluto era proprio Lucio Dalla”, continua ancora Francesco.

Secondo quest’ultimo, ad ogni modo, il legame con il cantautore c’era ed era autentico: “Ci portava nel cuore e noi lui, il resto ha poca importanza”. Sempre nel pezzo pubblicato da Il resto del Carlino si fa riferimento, nell’intervista, a eventuali implicazioni ereditarie che avrebbero potuto rallentare la ricerca della verità. Ma anche questa “è una cosa non provabile” per Francesco Morcaldi.