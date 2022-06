Lucio Dalla com’è morto?/ Il cantante stroncato da un infarto a 68 anni

Causa morte di Lucio Dalla, qual’è stata?

Lucio Dalla è morto all’età di 69 anni a Montreux in Svizzera. L’artista di “Caruso” è stato trovato senza vita il 1 marzo del 2012 nella camera di un hotel di Montreux dove si trovava per l’evento Montreux Jazz Festival. L’annuncio della morte dell’artista bolognese è arrivato per primo dai frati della Basilica di San Francesco d’Assisi. “E’ morto Lucio Dalla, dolore e sgomento della comunità francescana conventuale di Assisi per l’improvvisa scomparsa del cantautore di Dio…” sono state le parole dei frati. Una vera e propria tragedia che ha portato via all’età di 68 anni uno dei più grandi artisti e parolieri della musica italiana. Dalla è stato stranato da un infarto, anche se Pascal Pellegrino, direttore della stagione culturale nella città svizzera dieci anni fa dichiarò: “non vi era alcun segno di stanchezza o un segnale che non fosse in forma”.

La morte di Lucio Dalla è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel mondo della musica e dell’arte. Artista unico ed eclettico, Lucio ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana. Eppure nessuno si aspettava un epilogo così tragico. Anche l’amico l’amico e artista Andrea Mingardi disse: “Appariva tranquillo, ottimista, allegro, pieno di progetti, con grande voglia di sperimentare nuovi territori”.

Sono trascorsi dieci lunghi anni dalla morte di Lucio Dalla. Il 1 marzo del 2012 a Montreux è morto uno degli artisti più grandi della musica italiana stroncato all’età di 68 anni da un infarto. La sua morte ha generato anche delle supposizioni e c’è chi è stato ha gridato ad un complotto poi mai confermato.

Sta di fatto che il nome di Lucio Dalla è ancora oggi tra noi, visto che ci ha lasciato un patrimonio artistico dal valore inestimabile. Le sue canzoni, vere e proprie poesie, hanno fatto sognare, cantare ed emozionare milioni di persone varcando anche i confini italiani e conquistando l’Europa.

