Lucio Dalla, omaggio a Rock Economy/ Adriano Celentano: “avevo molta stima di lui”

Adriano Celentano e l’omaggio a Lucio Dalla nel concerto – evento Rock Economy registrato nel 2012 all’Arena di Verona e trasmesso in replica in prima serata lunedì 13 aprile 2020 su Canale 5. Durante il lunghissimo concerto che ha segnato il ritorno sul palco del Molleggiato a diciotto anni di distanza dall’ultimo live, Celentano ha voluto ricordare ed omaggiare anche il grandissimo amico Lucio Dalla. Un omaggio sentito e doveroso quello che Adriano ha fatto al cantautore bolognese scomparso il 1 marzo del 2012 a Montreux per un arresto cardiaco. Prima di ricordare Dalla, Celentano ha voluto sul palcoscenico dell’arena di Verona un altro grande amico Gianni Morandi con cui ha duettato sulle note di “Caruso”. “Ci siamo incontrati diverse volte – ha detto Celentano – avevo molta stima di lui, mi è dispiaciuto tanto. Ma so che lui è contento. Sta facendo tanti concerti”.

Lucio Dalla, il ricordo di Adriano Celentano

La morte di Lucio Dalla ha scosso tutto il mondo della musica e dell’artista. Artista unico nel suo genere, Dalla è stato e continua ad essere uno dei cantautori di riferimento della musica italiana. La sua morte, improvvisa e sopraggiunta nel cuore della notte con un infarto, ha portato via il grande Lucio troppo presto. Quel terribile 1 marzo del 2012 proprio Adriano Celentano scrisse un lunghissimo e sentito messaggio di “arrivederci” al grande amico nelle pagine del suo blog. “Lucio, amico caro di tutti. Da oggi il mondo sarà più buio. Prego e penso che poeti come te non dovrebbero mai morire. Il distacco umano da uomini e artisti grandi come sei stato e sei, ci coglie sempre impreparati”: ha scritto Adriano Celentano ricordando Lucio Dalla. Non solo, il Molleggiato ha poi proseguito scrivendo: “ci mancherà tutto di te. Anche i momenti di eroica fragilità che contribuivano a renderti sempre più grande. Ti volevo e ti voglio bene. Ero catturato dalla tua magica grandezza e delicata generosa umanità”. E poi: “Ricordo quando mia figlia venne da te per trascorrere qualche giorno speciale di vacanza le apristi la tua casa come un padre accoglie un figlio. Parlavate di arte, di musica, della vita. Mi raccontò di avere vissuto giorni meravigliosi, indimenticabili. Indimenticabile come sei tu. Adriano”.



