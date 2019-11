Lucio Dalla, Una storia da cantare/ Diretta e ospiti: Ron, Gigi D’Alessio a Bologna

LUCIO DALLA PROTAGONISTA SECONDA PUNTATA DI UNA STORIA DA CANTARE

Dopo il grande successo ottenuto sul web e in tv con 4.147.000 spettatori pari al 21.1% di share, Una storia da cantare, dopo l’omaggio a Fabrizio De Andrè, torna in onda oggi, sabato 23 novembre, in prima serata su Raiuno, con l’omaggio a Lucio Dalla. Enrico Ruggeri, nel ruolo di narratore, e Bianca Guaccero guideranno il pubblico nel mondo di Lucio Dalla che, con le sue canzoni, ha scritto pagine importanti della musica italiana, ma ha anche conquistato il mondo con capolavori assoluti come “Caruso”. Amato da grandi e piccoli, le canzoni di Lucio Dalla come “L’anno che verrà” e “Attenti al lupo” sono ancora oggi amatissime e intramontabili. Attraverso il racconto di amici e colleghi, la voce e il ricordo di Lucio Dalla faranno da sfondo ad una serata davvero emozionante.

OSPITI PUNTATA 23 NOVEMBRE DI UNA STORIA DA CANTARE

Sono tanti i colleghi e gli amici di Lucio Dalla che hanno scelto di partecipare alla seconda serata di “Una storia da cantare” dedicata al ricordo del grande artista bolognese, scomparso nel 2012. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, oltre ad Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero che condurranno l’intera serata, ci saranno anche gli Stadio, la sua storica band, e ancora, Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Serena Rossi e Stefano Fresi. Tra gli ospiti è stato annunciato anche Fabrizio Moro che, nei giorni scorsi, a causa di una forma influenzale che lo ha reso afono, è stato costretto a posticipare alcuni concerti del Figli di nessuno Tour. Il cantautore di San Basilio ha annunciato che i concerti riprenderanno il 25 novembre: questa sera, dunque, sarà presente alla serata per Lucio Dalla? Sul palco, inoltre, eccezionalmente in coppia, Renzo Arbore e Gigi Proietti racconteranno il lato più divertente di Lucio Dalla.

UNA STORIA DA CANTARE: RON E GIGI D’ALESSIO A BOLOGNA

La vita personale e artistica di Lucio Dalla è legata alla città di Bologna. Nel corso della serata, così, non mancherà un collegamento dalla città di Dalla. A condurre il pubblico nella casa e nelle strade di Lucio saranno due colleghi, ma soprattutto, due amici di Dalla come Ron e Gigi D’Alessio che faranno incursione nelle stravaganti e colorate stanze che hanno ospitato la creatività di un uomo e di un artista straordinario. Anche questa sera, infine, il pubblico non sarà un semplice spettatore, ma parteciperà concretamente scegliendo, attraverso i social la canzone più amata di Dalla.



