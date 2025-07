La villa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti è stata venduta: l'acquirente sarebbe un italiano.

A distanza di tredici anni dalla morte di Lucio Dalla, la villa alle Isole Tremiti del cantautore bolognese dove sono nate tante canzoni di successo, diventate delle vere e proprie perle miliari della musica italiana, è stata venduta. La villa, in particolare, si trova a San Domino, nelle incantevoli isole Tremiti e si affaccia sulla pittoresca Cala Matano. Si tratta di una villa che, oltre ad offrire una vista mozzafiato, è dotata di ogni comfort. Lucio Dalla, infatti, trascorreva tantissimo tempo nella sua villa avendo un legame davvero speciale con le Isole Tremiti dove ha trovato spesso l’ispirazione per le sue canzoni.

A distanza di anni, quella villa ha un nuovo proprietario che potrà godere dei 290 mq. La villa, inoltre, è immersa in un parco di 1.600 mq, con tre piani, quattro camere, un ampio terrazzo e la celebre sala di registrazione dove nacque l’album “Luna Matana”.

Il prezzo a cui è stata venduta la villa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti

L’identità del nuovo proprietario della villa che, per anni, è stata di Lucio Dalla, non è stata svelata così come il prezzo. Non si sa, infatti, chi abbia deciso d’investire alle Isole Tremiti acquistando una delle ville più belle delle Isole e che ha avuto per diverso tempo come proprietario proprio Lucio Dalla. Tuttavia, stando a quello che riferisce il TGcom24, si partiva da una base di 1,3 milioni di euro.

La decisione di vendere la villa, tuttavia, ha suscitato diverse critiche sui social. Molti utenti, infatti, condannano la scelta spiegando che quella villa sarebbe potuta essere trasformata in un luogo culturale e artistico e puntano il dito contro l’amministrazione locale, rea di non aver fatto di tutto per acquistarla.